트럼프 “이란과 좋은 대화 중”···합의 불발 시 ‘곡괭이산’ 공격 재경고

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 협상이 순조롭게 진행되고 있다면서도 합의가 이뤄지지 않으면 핵 관련 시설을 타격하겠다는 위협을 되풀이했다.

로이터통신은 28일(현지시간) 트럼프 대통령이 이날 폭스뉴스 ‘폭스 앤드 프렌즈’ 인터뷰에서 이같이 밝혔다고 전했다.

트럼프 대통령은 “이란과 매우 좋은 대화를 나눴다”고 말했다. 그러면서도 합의가 성사되지 않을 경우 교량과 발전소, 그리고 이란 핵시설이 있는 ‘곡괭이산’(이란명 쿠헤 콜랑·영어명 픽액스)을 공격하겠다는 위협도 재차 꺼내 들었다.

트럼프 대통령은 “이것은 매우 섬세한 균형”이라며 “내가 합의를 맺지 않으면 그렇게 할 것이라는 사실을 그들도 안다. 이란이 합의를 또다시 파기하는 상황을 묵과할 수 없다”고 말했다. 교량과 발전소 타격은 가능하면 피하고 싶다고도 했다.

그는 곡괭이산 대해 “우리가 이란 핵시설을 타격했고, 합의가 안 되면 픽액스도 타격해야 할 것”이라며 “합의가 없으면 아주 쉽게 제거할 수 있다”고 했다.

이날 인터뷰는 트럼프 대통령이 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리를 백악관에서 만나기 전에 진행됐다. 네타냐후 총리가 곡괭이산 관련 동향을 직접 설명할 계획이라는 보도가 나오자 트럼프 대통령은 “그 사실을 비비(네타냐후 총리 별칭)가 알려줄 필요는 없다. 비비는 내가 계속 관여하길 바라기 때문에 그런 것”이라고 말했다.