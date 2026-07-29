59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 진출 학교가 가려졌다.

28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 4강에서 서울 보인고가 서울 중경고를, 충남 신평고가 경북 예일메디텍고를 누르며 결승에 진출했다. 신평고는 후반전 전요셉과 조준희가 연속골을 넣으며 예일메디텍고에 2-0으로 승리했다. 서울 보인고는 최해석이 멀티골을, 장재영과 양지산이 한 골씩 득점해 후반에만 네 골을 몰아 넣으며 4-0으로 승리를 확정했다.

지난해 58회 대통령금배 전국고등학교 축구대회에서도 신평고와 보인고가 결승에 진출해 신평고가 최종 우승을 차지했다. 이번 대회 결승은 30일 제천종합운동장에서 열린다.