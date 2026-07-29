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대통령금배 축구대회 결승은 보인고 vs 신평고

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대통령금배 축구대회 결승은 보인고 vs 신평고

입력 2026.07.29 02:16

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신평고 조준희가 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 경북 예일메디텍고와 충남 신평고의 경기에서 득점한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

신평고 조준희가 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 경북 예일메디텍고와 충남 신평고의 경기에서 득점한 뒤 기뻐하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

보인고 이현기가 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 서울 중경고와 서울 보인고의 경기에서 슛하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

보인고 이현기가 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 서울 중경고와 서울 보인고의 경기에서 슛하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 결승 진출 학교가 가려졌다.

28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 4강에서 서울 보인고가 서울 중경고를, 충남 신평고가 경북 예일메디텍고를 누르며 결승에 진출했다. 신평고는 후반전 전요셉과 조준희가 연속골을 넣으며 예일메디텍고에 2-0으로 승리했다. 서울 보인고는 최해석이 멀티골을, 장재영과 양지산이 한 골씩 득점해 후반에만 네 골을 몰아 넣으며 4-0으로 승리를 확정했다.

지난해 58회 대통령금배 전국고등학교 축구대회에서도 신평고와 보인고가 결승에 진출해 신평고가 최종 우승을 차지했다. 이번 대회 결승은 30일 제천종합운동장에서 열린다.

신평고 구본서와 예일메디텍고 윤원상이 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 경북 예일메디텍고와 충남 신평고의 경기에서 볼다툼하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

신평고 구본서와 예일메디텍고 윤원상이 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 경북 예일메디텍고와 충남 신평고의 경기에서 볼다툼하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

신평고 박정민이 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 경북 예일메디텍고와 충남 신평고의 경기에서 슛 시도를 실패한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

신평고 박정민이 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 경북 예일메디텍고와 충남 신평고의 경기에서 슛 시도를 실패한 뒤 아쉬워하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 경북 예일메디텍고와 충남 신평고의 경기에서 양 팀 선수들이 볼다툼하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 경북 예일메디텍고와 충남 신평고의 경기에서 양 팀 선수들이 볼다툼하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

신평고 조준희가 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 경북 예일메디텍고와 충남 신평고의 경기에서 선제골을 넣고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

신평고 조준희가 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 경북 예일메디텍고와 충남 신평고의 경기에서 선제골을 넣고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

신평고 구본서가 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 경북 예일메디텍고와 충남 신평고의 경기에서 돌파를 시도하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

신평고 구본서가 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 경북 예일메디텍고와 충남 신평고의 경기에서 돌파를 시도하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

중경고 장우혁과 보인고 한정진이 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 서울 중경고와 서울 보인고의 경기에서 볼다툼하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

중경고 장우혁과 보인고 한정진이 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 서울 중경고와 서울 보인고의 경기에서 볼다툼하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 서울 중경고와 서울 보인고의 경기에서 보인고 장재영이 득점에 성공하자 중경고 선수들이 절망하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 서울 중경고와 서울 보인고의 경기에서 보인고 장재영이 득점에 성공하자 중경고 선수들이 절망하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

보인고 양지산이 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 서울 중경고와 서울 보인고의 경기에서 드리블하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

보인고 양지산이 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 서울 중경고와 서울 보인고의 경기에서 드리블하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

보인고 채시환과 중경고 추건우가 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 서울 중경고와 서울 보인고의 경기에서 볼다툼하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

보인고 채시환과 중경고 추건우가 28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 서울 중경고와 서울 보인고의 경기에서 볼다툼하고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 서울 중경고와 서울 보인고의 경기에서 보인고 최해석의 선제골이 들어가고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

28일 충북 제천축구센터 제1구장에서 열린 59회 대통령금배 전국고등학교 축구대회 4강 서울 중경고와 서울 보인고의 경기에서 보인고 최해석의 선제골이 들어가고 있다. 2026.07.28. 제천|정효진 기자

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