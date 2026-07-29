미국·영국 등 글로벌 증권거래소들이 잇따라 24시간 주식거래 체제 구축에 나서고 있다. 전 세계적으로 개인 투자자가 늘고 국경을 넘는 투자 수요가 확대되면서 기존 거래시간만으로는 투자자를 붙잡기 어려워졌기 때문이다. 해외 증권거래소는 물론 각국의 대체거래소(ATS), 24시간 운영되는 가상자산거래소와의 경쟁에서 활로를 찾으려는 움직임으로도 풀이된다. 한국거래소도 오는 9월부터 저녁 시간에 주식을 사고파는 ‘애프터마켓’(장 종료 후 거래)을 도입하는 만큼 향후 국내 증권시장에서도 24시간 거래가 가능해질지 주목된다.

영국, 내년 상반기부터 종일 주식거래…미국은 올해 12월 추진

영국 런던증권거래소(LSE)는 내년 상반기부터 사실상 24시간에 가까운 거래가 가능하도록 야간거래소 ‘LSE24’를 신설한다고 지난 21일(현지시간) 밝혔다.

현재 런던증권거래소의 정규 거래시간은 평일 오전 8시부터 오후 4시30분까지다. LSE24가 출범하면 평일 오후 5시부터 다음날 오전 7시50분까지 야간 거래가 가능하다. 출범 초기에는 상장지수펀드(ETF) 등 상장지수상품(ETP)을 거래 대상으로 운영한 뒤 향후 개별 주식으로 확대하려 한다.

종일 주식거래에 가장 앞장선 건 미국이다. 뉴욕증권거래소(NYSE)와 나스닥(NASDAQ)은 오는 12월6일부터 주식을 평일 기준 하루 23시간 거래할 수 있도록 추진 중이다. 현재 프리마켓(장 시작 전 거래)·정규장·애프터마켓을 포함한 기존 거래시간(오전 4시~오후 8시)에 오후 9시부터 다음날 오전 4시까지 야간 거래를 추가하는 방식이다.

거래시간 연장 움직임은 아시아권에서도 나타나고 있다. 홍콩 매체 사우스차이나모닝모스트(SCMP) 등에 따르면 홍콩증권거래소(HKEX)와 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 점심 휴장(오후 12시~1시)을 없애는 것을 포함해 주식거래 시간을 연장하는 방안을 검토 중이다. 현재 홍콩거래소의 거래 시간은 평일 오전 9시 30분부터 오후 4시까지다.

SCMP에 따르면 홍콩증권거래소는 장 마감 시각을 오후 5시 또는 오후 8시로 연장하는 방안을 검토 중이다. 거래 시작 시각을 오전 9시로 현재보다 30분 앞당기거나 야간 거래 시간을 추가하는 방안도 검토되는 것으로 전해졌다.

대만거래소도 현재 오전 9시부터 오후 1시 30분까지인 정규장 거래 시간을 늘리는 방안을 증권사들과 논의한 것으로 알려졌다.

가상자산 거래소와의 경쟁, 개인 투자자 증가 등 영향

글로벌 거래소들이 잇따라 거래시간 확대에 나선 것은 정규장 밖에서도 거래할 수 있는 대체거래소(ATS)가 잇따라 등장하고 가상자산거래소가 24시간 운영되는 상황에서 경쟁력을 확보하려는 조치로 풀이된다.

특히 가상자산거래소는 하루 24시간, 주 7일 거래가 가능해 젊은 층을 끌어들이고 있다. 여기에 기존 주식·채권 등 금융자산을 블록체인 기반의 디지털 토큰으로 발행하는 토큰증권(STO) 거래까지 본격화할 경우 정해진 시간에만 거래하는 전통적 운영 방식으로는 경쟁에서 밀릴 것이란 판단이 작용한 것으로 보인다.

미국과 영국 거래소의 거래시간 연장은 해외, 특히 아시아 투자자의 수요를 흡수하려는 전략으로도 해석된다. 미국 재무부 자료에 따르면 2025년 해외 투자자의 미국 주식 거래대금은 2017년의 약 2.8배에 달하는 것으로 추산됐다. 특히 아시아 투자자의 거래대금은 같은 기간 약 7.8배 늘어난 것으로 추정됐다. 거래시간이 확대되면 아시아 투자자들은 시차에 구애받지 않고 미국·유럽 주식을 거래할 수 있게 된다.

전 세계적으로 개인 투자자가 늘어난 것도 거래시간 확대의 배경으로 꼽힌다. 2010년 미국 주식시장에서 개인 투자자의 거래량 비중은 10% 안팎에 불과했지만 최근에는 20% 수준까지 높아졌다. 유럽과 아시아에서도 개인 투자자의 시장 참여가 확대되는 흐름이 나타나고 있다. 스마트폰 보급과 주식거래 플랫폼의 모바일화가 투자 진입 장벽을 낮춘 것으로 분석된다.

한국, 9월부터 애프터마켓 도입…24시간 거래 가능할까

한국도 거래시간 확대 추진에 나섰다. 한국거래소는 오는 9월14일부터 애프터마켓을 도입한다. 현재 한국거래소의 정규 거래시간은 평일 오전 9시부터 오후 3시30분까지다. 애프터마켓은 평일 오후 4시부터 오후 8시까지 운영될 예정이다. 앞서 함께 추진했던 오전 7시~7시50분 ‘프리마켓’은 내년 말로 도입이 미뤄졌다.

한국거래소는 애초 하루 6시간30분인 거래시간을 12시간으로 확대한다는 계획을 세웠지만 증권업계와 노동계, 개인 투자자 단체 등의 반발이 이어지면서 우선 애프터마켓부터 시행하기로 했다.

한국거래소는 거래시간을 단계적으로 확대해 장기적으로는 24시간 거래 체제를 구축하려 한다. 세계 주요 거래소들이 거래시간 확대 경쟁에 나선 상황에서 국내 자본시장도 글로벌 경쟁력을 유지하려면 거래시간 확대가 불가피하다고 보는 것이다.

업계의 시각은 찬반으로 나뉜다. 한 금융투자업계 관계자는 “거래시간이 확대되면 증권사 직원들의 노동 강도가 높아질 뿐 아니라 국내 증시의 변동성이 이미 커진 상황에서 변동성이 더 커질 수 있다”며 “미국과 한국 증시는 시장 규모와 구성 등에서 큰 차이가 있어 동일하게 운영될 수 없다”고 말했다.

반면 다른 금융투자업계 관계자는 “세계 주요 거래소들이 거래시간을 계속 늘리고 있는 만큼 장기적으로 우리만 흐름을 거스를 수는 없을 것”이라며 “24시간 주식 거래는 필요성의 문제가 아니라 시간의 문제”라고 말했다.