“영유 전에 파닉스 과외 시켜야 하나”…교육부 “조기 사교육 장기효과 근거 부족”

“영어유치원 보내기 전에 파닉스 과외를 몇 달이라도 시켜야 할까 싶어요.”

오는 10월부터 ‘4세·7세 고시’로 불리는 미취학 유아 대상 학원 레벨테스트가 금지되지만 학부모들의 불안은 여전하다. 서울 강동구에서 6세 자녀를 키우는 A씨는 “9월부터는 입학 자체를 잠시 막겠다는 영어유치원이나 학원도 많고, 레벨테스트 대신 4주 관찰평가로 반 배정을 한다는 얘기도 들려 요새 더 조급해졌다”고 말했다.

영유아 사교육을 둘러싼 불안이 확산하는 가운데 교육부는 28일 육아정책연구소와 함께 발간한 ‘육아정책포럼’을 통해 영유아 사교육이 장기적인 학습 효과로 이어진다는 근거가 부족할 뿐 아니라, 오히려 과도한 사교육이 아이의 뇌 발달과 정서·행동에 부담을 줄 수 있다는 전문가 분석을 공개했다.

국내 영유아 사교육은 확연한 증가 추세다. 육아정책연구소에 따르면 국내 2세 아동 가운데 0세 때 사교육을 시작한 비율은 2016년 11.97%에서 2024년 32.96%로 증가했다. 2세 사교육 참여율은 41.15%에서 51.0%로, 5세는 81.53%에서 84.2%로 높아졌다. 5세 아동의 학습 관련 사교육 참여 개수는 평균 1.64개에서 2.07개로 늘었다.

그럼에도 전문가들은 조기 사교육의 효과가 분명하지 않다고 지적한다. 육아정책연구소가 한국아동패널과 부모 설문, 아동 검사 등의 데이터를 분석한 결과, 초등학교 1학년의 경우 유아기 사교육 경험과 언어 발달, 문제 해결력, 집행기능 간에는 유의미한 관련성이 확인되지 않았다. 중장기 분석에서도 초기 학업수행능력에 일부 미미한 긍정 효과는 있었지만, 자아존중감･삶의 만족도 등 사회정서 효과는 분명하지 않았다.

해외 연구도 비슷한 결과를 보였다. 미국의 저소득층 유아교육 프로그램인 ‘헤드스타트’와 테네시주 공립 유아교육 프로그램 추적 연구에서는 취학 초기 일부 학업 준비 효과가 나타났지만 이는 시간이 지나면서 상당 부분 사라졌다.

오히려 영유아기에 주당 5시간 이상 사교육을 받은 유아는 불안과 위축, 주의산만, 공격성 등 문제행동 지수가 평균보다 높게 나타났다. 사교육의 개수와 빈도가 증가할수록 스트레스 수준도 높아졌으며, 학습 스트레스와 과도한 일정, 부족한 휴식이 아이의 심리적 안정에 직접적인 영향을 미치는 것으로 분석됐다.

전문가들은 ‘일찍 가르칠수록 뇌 발달에 더 좋다’는 생각은 잘못된 편견이라고 지적했다. 양동화 대한소아청소년과학회 발달위원회 간사(고려대 의대 소아청소년과 임상조교수)는 “영유아기 뇌는 발달단계에 맞는 적절한 자극과 안정적인 관계, 충분한 놀이와 상호작용 속에서 가장 건강하게 성장한다”면서 “과도하게 구조화된 조기 학습은 스트레스를 높이고 놀이와 부모·자녀 상호작용 시간을 줄여 발달 기회를 오히려 제한할 수 있다”고 진단했다.

‘놀이는 학습의 반대’라는 편견도 반박했다. 박건령 구성주의유아교육학회 부회장(한국교원대학교 유아교육과 조교수)은 아이가 주도하는 놀이가 문해, 수리, 탐구, 자기조절 등 장기 학습 역량으로 확장될 수 있다고 설명했다. 학습을 지속하는 힘은 주입식 선행학습이 아니라, 자기 주도적인 놀이에 몰입하는 경험과 또래와의 협력 등을 통해 발달한다는 것이다.

영유아 사교육 수요의 상당 부분이 학부모의 불안에서 비롯되는 만큼 정확한 정보를 제공하는 것이 가장 시급한 과제라는 제언도 이어졌다.

전문가들은 소아청소년과 외래와 영유아 건강검진, 어린이집·유치원 상담, 육아종합지원센터, 보건소 등을 연계해 연령별 발달 특성과 아이에게 필요한 경험을 안내하고, ‘뇌과학’ ‘골든타임’ ‘영재’ 등 과학적 근거가 충분하지 않은 표현을 활용한 광고는 근거 수준을 명확히 제시하도록 해 정보 비대칭을 줄여야 한다고 강조했다.

교육부는 이 같은 내용이 담긴 포럼을 육아정책연구소 누리집에 게시하고 관련 부처와 국회, 연구기관 등 3255곳에 배포한다. 또 주요 내용을 카드뉴스와 짧은 영상, 질문·답변(Q&A) 자료 등 일상에서 쉽게 접할 수 있는 콘텐츠로 제작해 확산할 계획이다.

최교진 교육부 장관은 “보호자가 과장된 정보나 막연한 불안에 흔들리지 않고, 영유아기 배움의 특성을 고려해 교육을 선택할 수 있도록 과학적 근거에 기반한 신뢰할 만한 정보를 꾸준히 제공하겠다”고 말했다.