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일본 구마모토 강진 이후 폭발한 쇼핑몰서 2명 사망···“밤샘 구조 작업 난항”

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본문 요약

규모 7.1의 강진 영향으로 추정되는 폭발·붕괴 사고가 발생한 일본 구마모토현의 대형 쇼핑몰에서 2명이 목숨을 잃는 등 다수 사상자가 발생했다.

규모 7.1의 강진이 발생한 일본 구마모토현의 대형 쇼핑몰에서 폭발이 발생해 건물이 붕괴하는 사고가 났으며, 다수 사망자가 발생한 것으로 보인다는 보도가 나왔다.

28일 니혼게이자이신문과 NHK 등에 따르면, 이날 오후 6시쯤 구마모토현 가시마마치의 대형 쇼핑몰인 '이온몰 구마모토'에서 지진 발생 이후 폭발이 발생했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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일본 구마모토 강진 이후 폭발한 쇼핑몰서 2명 사망···“밤샘 구조 작업 난항”

입력 2026.07.29 07:36

수정 2026.07.29 07:47

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  • 최민지 기자

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29일 새벽 일본 구마모토현 가시마마치의 대형 쇼핑몰이 무너진 모습. 전날 오후 발생한 폭발 및 붕괴 사고로 인한 사망자는 2명으로 확인됐다. AFP연합뉴스

29일 새벽 일본 구마모토현 가시마마치의 대형 쇼핑몰이 무너진 모습. 전날 오후 발생한 폭발 및 붕괴 사고로 인한 사망자는 2명으로 확인됐다. AFP연합뉴스

규모 7.1의 강진 영향으로 추정되는 폭발·붕괴 사고가 발생한 일본 구마모토현의 대형 쇼핑몰에서 2명이 목숨을 잃는 등 다수 사상자가 발생했다. 지진으로 주택이 무너지며 주민 1명도 사망했다.

29일 NHK·교도통신 등 현지 매체에 따르면 이날 오전 4시까지 가시마마치의 대형 쇼핑몰 ‘이온몰 구마모토’ 안에서 8명이 구조됐다. 그러나 이 가운데 20대 여성 2명이 사망하고 1명이 심정지 상태로 병원에 옮겨졌다. 나머지 5명은 부상을 입었으나 생명에는 지장이 없는 상태다.

전날 오후 6시쯤 이 쇼핑몰에서 폭발이 발생했다는 신고가 다수 접수됐다. 이보다 앞서 오후 4시27분쯤 구마모토현 우키시 인근에서 규모 7.1의 강진이 발생한 직후였기에 직원과 손님 약 200명이 건물 밖으로 대피한 상황이었다.

하지만 일부 인원이 건물 안에 남아 있었고, 건물 지붕과 벽면 등 일부가 무너져 인명 피해가 예상돼 당국은 밤샘 구조 작업을 진행했다. 밤인 데다 건물 붕괴에 따른 2차 피해 우려로 수색 작업은 쉽지 않았을 것이라고 교도통신은 전했다.

정부 관계자는 언론에 “폭발의 직접적인 원인인지 아직 알 수 없지만 가스가 누출됐다는 보고가 있었다”며 “가스 밸브를 차단한 뒤 경찰과 소방, 자위대가 구조 활동을 진행하고 있다”고 밝혔다.

야쓰시로시에서 지진으로 무너진 주택에서 구조돼 병원으로 옮겨진 주민 1명도 사망도 확인돼 이번 지진으로 인한 사망자는 총 3명이라고 통신은 설명했다.

야쓰시로시에 있는 일본제지 공장에서도 굴뚝 일부가 무너져 2명이 심정지 상태로 구조됐다. 직원 9명의 생사는 아직 확인되지 않고 있다.

일본 구마모토서 7.1 강진에 쇼핑몰 폭발···“다수 사망” 보도도

규모 7.1의 강진이 발생한 일본 구마모토현의 대형 쇼핑몰에서 폭발이 발생해 건물이 붕괴하는 사고가 났으며, 다수 사망자가 발생한 것으로 보인다는 보도가 나왔다. 28일(현지시간) 니혼게이자이신문과 NHK 등에 따르면, 이날 오후 6시쯤 구마모토현 가시마마치의 대형 쇼핑몰인 ‘이온몰 구마모토’에서 지진 발생 이후 폭발이 발생했다. 폭발 발생 직후 “폭...

https://www.khan.co.kr/article/202607281947001

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