엔화 환전 19개월 만에 최대···엔저로 일본여행·환테크↑

원·엔 재정환율이 800원대로 하락하면서 엔화 환전이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 일본 여행과 ‘환테크’ 수요가 반영된 것으로 풀이된다.

29일 금융권에 따르면 이달(27일 기준) 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협)에서 원화→엔화 매도 액수는 315억엔으로 집계됐다.

은행이 고객에게 원화를 받고 엔화를 내준 환전 규모로, 전날 기준 환율인 100엔당 893.38원을 적용해 원화로 환산하면 약 2814억원이다.

매도액은 전월 대비 78억엔 증가해 2024년 12월(322억엔) 이후 19개월 만에 최대치를 기록했다. 올해 들어 매도액은 총 1783억엔으로 지난해 연간 환전액(2637억엔)의 68%에 달한다.

은행권에서는 엔저에 따른 휴가철 일본 여행 수요가 늘고 앞으로 엔화 반등을 기대한 재테크 목적 환전이 증가한 것으로 분석했다.

원·엔 재정환율은 지난 24일 100엔당 889.83원까지 떨어지며 2024년 7월 이후 2년 만에 가장 낮은 수준을 기록했다.

엔·달러 환율 역시 지난 23일 달러당 163.986엔까지 올라 1986년 12월 이후 최고치를 기록하는 등 엔저 현상이 지속하고 있다.

이에 엔화 약세를 저가 매수 기회로 보는 ‘환테크’ 목적 수요도 증가한 것으로 보인다. 27일 기준 5대 은행의 엔화 예금 잔액은 9781억엔으로 이달 들어 693억엔(6191억원) 늘었다.