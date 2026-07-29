조정식, 이 대통령 연임 개헌론 논란에 “개헌 논의 대상 아냐”

조정식 국회의장이 29일 “현직 대통령의 연임은 개헌 논의 대상이 아니다”라며 “본의와 다르게 오해와 논란을 불러일으킨 점에 대해 유감스럽게 생각한다”고 밝혔다.

조 의장은 지난 28일 밤 페이스북에 올린 글에서 “우리 헌법 128조 2항은 ‘대통령 임기 연장 또는 중임 변경을 위한 개헌이 이루어지더라도 개헌 당시 대통령에게는 적용되지 않는다’고 규정하고 있다”며 “헌법 128조 2항의 내용은 존중되어야 하며, 향후 이루어질 개헌 논의에 현직 대통령의 연임은 그 대상이 아니다”라고 말했다.

조 의장은 “오늘(28일) 기자간담회에서의 답변은 권력구조 개편을 포함해 개헌이 이루어지기 위해서는 정치 주체 간의 합의와 국민의 선택이 있어야만 가능하다는 취지의 기본 절차를 밝힌 것”이라며 “본의와 다르게 오해와 논란을 불러일으킨 점에 대해 유감스럽게 생각한다”고 말했다.

조 의장은 “기자간담회에서도 밝혔듯이 여야가 합의 가능하고 국민이 찬성하는 개헌 주제들을 중심으로 개헌을 추진해 대한민국의 미래를 열어가는 데 최선의 노력을 다하겠다”고 말했다.

앞서 조 의장은 지난 28일 취임 후 첫 기자간담회에서 ‘야권이 개헌에 반대하는 이유로 이재명 대통령 임기 연장 문제가 거론된다’는 질문에 “지금 이야기하기는 시기상조”라면서도 “결국 주권자인 국민 여론과 국민 선택의 문제”라고 말했다.

조 의장의 발언은 헌법상 불가능한 현직 대통령의 연임 가능성을 열어두는 취지로 해석됐다. 이에 장동혁 국민의힘 대표는 전날 국회에서 기자회견을 열고 “헌법 정신을 거스르고 연임 개헌을 추진한다면 그것이 바로 진정한 내란”이라고 말했다. 정점식 국민의힘 원내대표는 전날 페이스북에 글을 올리고 “이것을 논의하겠다고 한다면 모든 개헌 논의가 불가능하다”며 “불필요한 갈등이 커지지 않도록 이 대통령 스스로 연임은 없다고 선언하길 바란다”고 적었다.