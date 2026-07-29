SK하이닉스 2분기 영업익 60.5조···전년비 557%↑

SK하이닉스가 올해 2분기 영업이익 60조원을 돌파하며 최대 실적을 또 한 번 갈아치웠다.

SK하이닉스는 연결 기준 올해 2분기 영업이익이 60조5426억원으로 지난해 동기보다 557.2% 증가한 것으로 잠정 집계됐다고 29일 공시했다. 영업이익률은 76%를 기록했다.

매출은 79조3187억원으로 같은 기간 256.8% 증가했다. 순이익은 93조9226억원으로 1242.5% 늘었다. 이번 분기 영업이익은 지난해 전체 영업이익(47조2063억원)을 웃돌았으나 연합인포맥스가 집계한 시장 전망치 63조5526억원을 4.7% 밑돌았다.

상반기 누적 매출은 131조8950조원으로 반기 기준 처음으로 100조원대를 넘어섰다. 같은 기간 누적 영업이익은 98조1529억원으로 100조원에 육박했다.

SK하이닉스는 인공지능(AI) 인프라 투자 확대로 반도체 수요 강세가 이어지면서 AI 서버용 고성능 제품이 가격 상승세를 주도했다고 분석했다.

SK하이닉스는 “D램과 낸드플래시 모두 전 분기에 이어 큰 폭의 가격 상승을 기록했다”며 “고대역폭 메모리(HBM)와 AI 서버용 D램, eSSD 등 고부가가치 제품 중심으로 판매를 늘려 최고의 수익성을 창출했다”고 밝혔다.

SK하이닉스는 현재까지 핵심 고객을 포함한 10여개 고객과 장기공급계약 협상을 마무리했으며 주요 고객들과 추가 논의를 이어가고 있다고 밝혔다.

SK하이닉스는 “주요 빅테크 기업들의 AI 인프라 투자가 확대되면서 추가 공급 요청도 잇따르고 있다”며 “이러한 투자가 AI 서비스에서 창출한 수익을 기반으로 이뤄지고 있는 만큼 메모리 수요 성장세가 지속될 것”이라고 내다봤다.