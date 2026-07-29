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네타냐후 “트럼프와의 이번 회담, 역대 최고”

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본문 요약

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 28일 이뤄진 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 두고 "지금까지 중 가장 좋은 회담 중 하나"라고 말했다.

네타냐후 총리가 트럼프 대통령에게 이란의 핵시설로 알려진 '픽액스 산' 관련 첩보를 제공할 것이라는 관측도 나왔으나 이스라엘 당국은 이를 부인했다.

네타냐후 총리와 미국 방문에 동행한 치피 호토벨리 이스라엘 국가공공외교국장이 "우리가 이번 회담에 어떤 정보를 가져왔다는 것은 일종의 가짜뉴스"라고 말했다고 타임스오브이스라엘은 전했다.

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네타냐후 “트럼프와의 이번 회담, 역대 최고”

입력 2026.07.29 08:09

  • 최민지 기자

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28일(현지시간) 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국 워싱턴에서 열린 린지 그레이엄 전 상원의원 장례식에서 피트 헤그세스 미 국방장관, 마코 루비오 국무장관과 대화하고 있다. 워싱턴|AP연합뉴스

28일(현지시간) 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 미국 워싱턴에서 열린 린지 그레이엄 전 상원의원 장례식에서 피트 헤그세스 미 국방장관, 마코 루비오 국무장관과 대화하고 있다. 워싱턴|AP연합뉴스

베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 28일(현지시간) 이뤄진 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 두고 “지금까지 중 가장 좋은 회담 중 하나”라고 말했다.

네타냐후 총리는 회담이 끝난 뒤 총리실이 공개한 영상에서 “이번 대화는 완전한 동반자 관계와 상호 지원을 확인하는 자리였다”면서 이같이 밝혔다.

그는 “이란이 핵무기를 보유하지 못하게 한다는 공동의 목표와 그밖의 여러 목표에 대해서도 서로 같은 인식을 확인했다”며 양국이 이란 문제를 비롯한 안보 현안에 관해 긴밀히 공조하고 있다고 강조했다.

트럼프 대통령과 네타냐후 총리의 이날 회담은 지난 2월 미국과 이스라엘이 대이란 공습을 시작한 이후 처음 이뤄진 대면 만남이었다. 6개월째에 접어든 이번 전쟁의 돌파구를 찾을 수 있을지 주목됐다. 두 사람이 전쟁 과정에서 이견을 보이며 갈등을 빚어온 만큼 관계 개선을 할 수 있을지도 관심사였다.

캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 “긍정적이고 생산적이었다”고 회담을 평가하면서도 구체적인 내용은 밝히지 않았다. 백악관에 따르면 두 지도자의 비공개 회담은 이날 오전 11시3분 시작됐으며 네타냐후 총리는 오후 12시25분 백악관을 떠났다.

네타냐후 총리가 트럼프 대통령에게 이란의 핵시설로 알려진 ‘픽액스 산’(곡괭이산) 관련 첩보를 제공할 것이라는 관측도 나왔으나 이스라엘 당국은 이를 부인했다. 네타냐후 총리와 미국 방문에 동행한 치피 호토벨리 이스라엘 국가공공외교국장이 “우리가 이번 회담에 어떤 정보를 가져왔다는 것은 일종의 가짜뉴스”라고 말했다고 타임스오브이스라엘은 전했다.

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