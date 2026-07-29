이 대통령 “브라질과 차세대민항기 개발·핵심광물·뷰티 협력”

브라질을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 28일(현지시간) 한국과 브라질의 경제 협력과 관련해 “차세대 민항기 공동개발, 핵심광물 분야의 공급망 협력, K뷰티까지 세 가지 분야에서 큰 성과를 만들 수 있을 것”이라고 말했다.

이 대통령은 이날 상파울루에서 열린 한·브라질 비즈니스 라운드 테이블 행사에서 “한국의 독보적인 혁신 기술과 제조 역량, 브라질의 풍부한 자원이 힘을 합친다면 우리 양국은 안정적인 공급망과 미래 산업을 함께 이끄는 최적의 파트너로 도약할 것”이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 민항기·핵심광물 공급망 협력과 관련해서는 “브라질은 최고 수준의 중소형 민항기 생산 역량을 보유하고 있다”며 “브라질은 첨단 산업의 필수적인 니켈, 철광석 핵심 광물의 보고이고, 수력 풍력, 태양광, 풍부한 청정 에너지에 바이오 에탄올 시장까지 선도하고 있다”고 했다. K뷰티 산업에 대해서도 “최근 선풍적 인기를 끌고 있는 분야”라고 했다.

이 대통령은 “이미 브라질은 대한민국의 남미 최대 교역국이지만, 양국이 가진 협력의 잠재력에 비해서는 아직 교역 규모가 매우 적다”며 “글로벌 불확실성이 높아질수록 서로의 강점을 활용해서 시너지를 낼 수 있는 파트너를 만나는 것이 그 어느 때보다도 중요하다”고 했다.

이 대통령은 “국가 간 산업경제 협력은 기업들에 의해 이뤄지지만, 정부 차원의 관세나 규제 문제가 해결되지 않으면 기업 간 협력이 용이하지 않다”며 “한·메르코수르(남미공동시장) 무역협정 논의가 가속하는 것이 중요하다”고 말했다. 이 대통령은 “한국 공산품에 대한 브라질 시장 개방, 브라질 농축산품에 대한 한국 시장 개방 등을 둘러싼 복잡한 이해관계가 있는 게 사실이지만, 양국 모두에 도움이 되는 방향으로 조율돼야 한다”고 밝혔다.

이 대통령은 “한국과 브라질은 형제와 같은 나라”라며 “한국 기업들도 단기적이고 일방적인 이익을 취하려 하기보다 길게 보고 현지 고용이나 사회 공헌 등에 적극적으로 나서야 한다”고 당부했다.

이날 행사에는 류진 한국경제인협회 회장과 정의선 현대차그룹 회장, 장인화 포스코 회장, 조원태 대한항공 회장, 박승희 삼성전자 사장, 류재철 LG전자 대표, 최수연 네이버 대표 등이 참석했다.

청와대는 전날 이 대통령과 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령과 정상회담에서 합의한 ‘한·브라질 공동성명’도 공개했다. 두 정상은 오는 12월 제69차 메르코수르 정상회의를 계기로 무역협정 협상 재개를 발표할 수 있도록 한·브라질 양자 실무그룹을 설립하기로 합의했다. 김용범 청와대 정책실장과 제라우두 아우키민 브라질 부통령이 양국 경제협력과 관련한 현안에 대한 조율을 전담한다.

두 정상은 국제 현안인 중동 전쟁과 관련해서 호르무즈 해협 봉쇄가 개발도상국에 과도한 영향을 미치는 데 심각한 우려를 표명하고 “모든 관련 당사자들이 포괄적 평화 협정 체결을 목표로 성실하게 협상에 임할 것”을 촉구했다. 우크라이나 전쟁과 관련해서는 “유엔 헌장의 목적과 원칙, 국제법에 부합하는 공정하고 항구적인 평화가 필요하다”는 점을 재확인했다. 두 정상은 “한반도의 완전한 비핵화와 항구적 평화에 대한 의지를 재확인했다”고 밝혔다.

앞서 이 대통령은 상파울루에서 열린 동포 오찬간담회에서 “사실 제가 취임한 이후 해외 순방을 좀 많이 다닌 편”이라며 정상외교의 중요성을 강조했다. 이 대통령은 “국가 간 관계를 정상화·심화하기 위해 임기 초에 최대한 많은 나라를 방문하는 편”이라며 “국가 정상 간 실질적 신뢰를 쌓으면 현지에 진출한 기업과 교민들도, 그 나라에 상품을 수출하는 기업들도 상황이 매우 신속하게 개선된다”고 말했다.