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폭염·열대야 계속…낮 최고 38도

입력 2026.07.29 08:24

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서울 낮 최고 기온이 33도로 폭염이 이어지고 있는 지난 28일 서울 동작구 보라매공원에서 노인들이 그늘에 모여 장기를 두고 있다. 문재원 기자

서울 낮 최고 기온이 33도로 폭염이 이어지고 있는 지난 28일 서울 동작구 보라매공원에서 노인들이 그늘에 모여 장기를 두고 있다. 문재원 기자

수요일인 29일에도 전국에 폭염과 열대야가 이어지겠다. 당분간 대부분 지역의 최고체감온도가 33도 이상으로 올라 무더위가 계속될 것으로 예상돼 야외활동과 온열질환에 주의해야 한다.

이날 낮 최고기온은 32~38도로 예보됐다. 오전 5시 기준 주요 도시 기온은 서울 26.4도, 인천 26.3도, 수원 26.0도, 춘천 23.8도, 강릉 29.2도, 청주 26.7도, 대전 26.0도, 전주 26.5도, 광주 26.5도, 제주 28.3도, 대구 28.1도, 부산 28.7도, 울산 27.8도, 창원 28.9도였다.

밤부터는 강원 동해안·산지와 경북 동해안·북동산지를 중심으로 순간풍속 시속 55㎞ 안팎의 강한 바람이 부는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 한다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’에서 ‘보통’ 수준을 보이겠다. 바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 먼바다 파고는 동해·남해 0.5~1.5m, 서해 0.5~1.0m로 예상된다.

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