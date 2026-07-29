폭염에 뜨는 공조냉동기계기사…응시자 5년 새 2배

폭염이 일상화하면서 냉방·공조 설비를 다루는 기술인력에 대한 관심도 커지고 있다. 공조냉동기계기사 국가기술자격시험 접수자는 최근 5년 새 두 배 이상으로 늘었고, 자격 취득자도 2000명에 육박했다.

29일 한국산업인력공단과 국가통계포털(KOSIS)에 따르면 지난해 공조냉동기계기사 시험(필기·실기 합계) 접수자는 3만2272명으로 2020년(1만4618명)보다 120.8% 증가했다.

공조냉동기계기사 시험 접수자는 2019년 처음 1만명(1만2444명)을 넘어선 뒤 꾸준히 증가했다. 2022년에는 1만4890명으로 전년보다 15.6% 감소했지만, 2023년 2만715명으로 39.1% 늘며 다시 증가세로 돌아섰다. 이어 2024년 2만5165명, 지난해 3만2272명으로 2년 연속 20%대 증가율을 기록했다.

자격 취득자도 함께 늘었다. 공조냉동기계기사 취득자는 2020년 1268명에서 지난해 1993명으로 증가했다.

공조냉동기계기사는 냉동·공기조화 설비의 설계와 시공, 운영·유지관리 능력을 평가하는 국가기술자격이다. 한국산업인력공단은 “공조냉동기계 기술은 제빙과 식품저장, 물류는 물론 대형 건물의 냉난방 시설, 의료·중화학공업 등 다양한 산업 분야에서 활용되고 있어 전문인력 수요도 확대될 것”이라고 설명했다.

건물의 에너지 효율을 관리하는 에너지관리기사도 비슷한 흐름을 보였다. 시험 접수자는 2020년 7565명에서 2023년 2만1066명으로 3년 만에 약 3배로 늘었다. 2024년에는 1만8562명으로 다소 감소했지만, 지난해에도 1만9627명이 접수해 2만명 안팎의 지원자가 몰렸다.

에너지관리기사 자격 취득자는 2020년 1210명에서 2023년 2052명으로 늘었고, 지난해는 1756명으로 집계됐다. 에너지관리기사는 보일러와 열사용 설비의 운영·관리, 안전점검 능력을 검증하는 자격으로, 최근에는 건물 냉난방 에너지 효율 관리의 중요성이 커지면서 공조냉동 분야와 함께 활용되는 사례가 늘고 있다.