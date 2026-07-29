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트럼프, 최측근 린지 그레이엄 추모 “진정한 미국 고유의 인물”

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본문 요약

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 별세한 최측근 린지 그레이엄 전 연방 상원의원을 "진정한 미국 고유의 인물"이자 "누구도 결코 잊지 못할 친구"라고 추모했다.

트럼프 대통령은 그레이엄 전 의원과 관련된 일화를 소개하기도 했다.

두 사람은 2015년 대선 경선에서 후보로 맞붙었는데, 트럼프 대통령은 사우스캐롤라이나주 캠페인에서 그레이엄 전 의원을 "바보"라고 부르며 그의 실제 전화번호를 공개해버렸다.

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트럼프, 최측근 린지 그레이엄 추모 “진정한 미국 고유의 인물”

입력 2026.07.29 08:43

  • 최민지 기자

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도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 워싱턴 국립대성당에서 열린 고 린지 그레이엄 전 상원의원 장례식에서 추도사를 읽고 있다. 워싱턴|EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 28일(현지시간) 워싱턴 국립대성당에서 열린 고 린지 그레이엄 전 상원의원 장례식에서 추도사를 읽고 있다. 워싱턴|EPA연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 별세한 최측근 린지 그레이엄(공화·사우스캐롤라이나) 전 연방 상원의원을 “진정한 미국 고유의 인물”(true American original)이자 “누구도 결코 잊지 못할 친구”라고 추모했다.

트럼프 대통령은 28일(현지시간) 워싱턴DC의 워싱턴 국립 대성당에서 열린 장례식에서 추도사를 통해 고인을 기렸다.

트럼프 대통령은 그레이엄 전 의원의 공직 생활과 정치 인생을 이야기하며 그가 얼마나 훌륭한 인물이었는지를 강조했다. 그는 “이 수도에서 벌어진 중요한 일 중 린지 그레이엄이 알지 못 하는 일은 없었다”며 “그레이엄의 의견이 반영되지 않고 미국에서 법률이 된 법안은 없었다”고 말했다.

트럼프 대통령은 또 그레이엄 의원을 “극도로 매파적”(extremely hawkish) 인물이라고 평가한 뒤 “그가 싫어하는 전쟁은 하나도 없었다. 그는 우리나라의 이익을 위해 전쟁을 원했던 것”이라고 했다.

트럼프 대통령은 “그는 가장 먼저 당신을 웃게 만드는 사람이었고, 동시에 당신이 가장 싸우고 싶지 않은 사람 중 한 명이었다”는 말로 추도사를 마무리했다.

트럼프 대통령은 그레이엄 전 의원과 관련된 일화를 소개하기도 했다. 두 사람은 2015년 대선 경선에서 후보로 맞붙었는데, 트럼프 대통령은 사우스캐롤라이나주 캠페인에서 그레이엄 전 의원을 “바보”라고 부르며 그의 실제 전화번호를 공개해버렸다. 그는 “그레이엄의 전화는 폭발해버렸다. 어찌 보면 그것이 우리 우정의 시작이었다”며 웃으며 회상했다.

지난 11일 71세를 일기로 갑작스레 별세한 그레이엄 전 의원은 트럼프 대통령의 최측근이자 미국을 대표하는 외교·안보 강경파였다. 트럼프 대통령의 대이란 군사작전을 공개적으로 지지했으며, 지난 2월 트럼프 대통령의 개전 결정에도 상당한 영향을 끼친 것으로 알려져 있다.

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