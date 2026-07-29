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젤렌스키 “트럼프와 좋은 만남···패트리엇 생산 면허 등 논의”

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볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 28일 백악관에서 이뤄진 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담이 "좋은 만남"이었다며 감사를 표했다.

젤렌스키 대통령은 이날 SNS에 "트럼프 대통령과 저는 패트리엇 요격 미사일 생산 면허와 전쟁에 도움이 될 수 있는 여러 아이디어에 대해 논의했다"며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 이달 초 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구 정상회의를 계기로 젤렌스키 대통령과 만나 패트리엇 요격미사일 생산 면허를 주겠다고 약속했다.

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젤렌스키 “트럼프와 좋은 만남···패트리엇 생산 면허 등 논의”

입력 2026.07.29 09:05

  • 최민지 기자

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볼리디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 28일(현지시간) 미국 워싱턴 국립대성당에서 열린 린지 그레이엄 전 상원의원의 장례식에 도착하고 있다. 워싱턴|로이터연합뉴스

볼리디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 28일(현지시간) 미국 워싱턴 국립대성당에서 열린 린지 그레이엄 전 상원의원의 장례식에 도착하고 있다. 워싱턴|로이터연합뉴스

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 28일(현지시간) 백악관에서 이뤄진 도널드 트럼프 미국 대통령과의 회담이 “좋은 만남”이었다며 감사를 표했다.

젤렌스키 대통령은 이날 SNS에 “트럼프 대통령과 저는 패트리엇 요격 미사일 생산 면허와 전쟁에 도움이 될 수 있는 여러 아이디어에 대해 논의했다”며 이같이 밝혔다.

트럼프 대통령은 이달 초 튀르키예에서 열린 북대서양조약기구(나토) 정상회의를 계기로 젤렌스키 대통령과 만나 패트리엇 요격미사일 생산 면허를 주겠다고 약속했다. 젤렌스키 대통령은 지난 24일 미국 방산업체 레이시온 관계자를 만나 패트리엇 미사일 공동 생산 논의를 시작했다.

젤렌스키 대통령은 이어 “외교 문제도 논의했다”면서 “외교 협상 과정이 다시 활성화되는 것이 중요하다”고도 적었다. 두 정상은 지난 2월 미국·이란 전쟁 발발 이후 중단된 러시아와의 종전 협상을 재개하는 안에 대해 논의한 것으로 보인다.

이날 정상회담은 트럼프 대통령이 우크라이나에 우호적인 입장으로 돌아섰다는 평가가 나오는 가운데 이뤄졌다. 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 친분을 강조해온 트럼프 대통령은 젤렌스키 대통령과 자주 충돌을 빚어왔다. 트럼프 대통령은 지난 23일 미국 극우 정치평론가 로라 루머의 젤렌스키 대통령 인터뷰 영상을 SNS에 공유하며 “아주 좋다”고 적기도 했다.

젤렌스키 대통령은 회담 이후 트럼프 대통령 최측근이자 대표적인 ‘대러 매파’인 린지 그레이엄 전 상원의원(공화·사우스캐롤라이나)의 장례식에 참석했다. 그레이엄 전 의원은 생전 러시아 원유와 천연가스를 수입하는 국가를 제재하는 법안을 추진했다. 법안은 현재 상원에 계류 중이다.

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