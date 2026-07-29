포항서 해상 인도교 무너져···해경, 원인 조사 착수

경북 포항에서 해상 인도교가 붕괴하면서 해경과 포항시가 사고 원인 조사에 나섰다.

29일 포항해양경찰서 등에 따르면 전날 오후 1시15분쯤 포항시 남구 구룡포읍 장길리 보릿돌교의 중간 교각과 상판이 무너져 내렸다. 해당 시설물이 붕괴한 구간은 약 50ｍ로 추정된다.

이 사고로 바다 쪽에 지어진 보릿돌교 전망대 인근 갯바위를 찼았던 낚시객 17명이 한때 고립됐지만 소방당국과 민간 어선 등에 의해 구조됐다.

사고 발생 후 소방당국 등은 사상자 발생 여부를 확인하기 위해 현장 주변 바닷속을 한 차례 수색했지만 인명피해는 확인되지 않았다.

보릿돌교는 갯바위와 해안을 연결하는 길이 225ｍ의 해상 인도교다. 포항시는 국비와 시비 등 115억원을 들여 2013년 12월 준공했다.

이 다리는 2024년 정밀안전점검 결과 ‘C’등급을 받았고, 지난해 교량의 데크 및 난간 등에 대한 보강 공사가 이뤄진 바 있다.

동해지방해양경찰청 광역수사대는 사고 원인을 비롯해 설계 및 시공에 문제가 있었는지 여부를 들여다보고 있다. 또한 포항시의 관리·감독에 문제가 있었는지 여부 등도 확인할 계획이다. 해경은 조사 결과 혐의점이 발견되면 정식 수사로 전환할 예정이다.

이와 별도로 포항시도 붕괴 원인 조사에 착수했다. 시는 전담 점검반을 편성해 지역 내 해안가 주요 교량 및 시설물에 대한 긴급 안전 점검도 벌이기로 했다.