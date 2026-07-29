‘AI 선두기업’ 오픈AI·앤스로픽 직원들도 속도 조절론 제기

“AI 성능 발전, 인간 통제력 넘는 위험 존재 미국 정부가 속도 조절 기술 개발 지원해야” 공동창업자들 등 포함 1000여명 공개 서한

인공지능(AI) 업계 선두주자인 주요 기업 직원들이 미국 정부에 AI 개발 속도 조절을 촉구하고 나섰다.

28일(현지시간) CNN에 따르면 오픈AI와 앤스로픽, 구글 등 빅테크 직원들은 AI 기술이 지나치게 빠르게 개발되고 있다며 이를 미국 정부가 나서서 조절해야 한다는 내용의 공개서한을 발표했다.

이들은 서한에서 “미국 정부는 최첨단 자동화 AI 개발의 속도를 의도적으로 조절할 수 있는 기술을 개발하기 위한 국제적 노력을 지원해야 한다”고 주장했다.

이어 “AI 성능 발전이 우리가 그 시스템을 이해하거나 통제할 수 있는 능력을 앞질러 가속할 위험이 존재한다”며 “AI의 잠재력을 제대로 실현하려면 산업계와 정부, 사회 전체가 새롭게 등장하는 위험을 해결하고 보안 조치를 마련하며 감독 체계를 강화할 시간을 벌 수 있는 선택지가 필요하다”고도 경고했다.

이번 서한은 오픈AI의 최신 AI 모델이 내부 보안 평가 과정에서 통제를 벗어나 외부 플랫폼을 해킹한 사실이 알려진 상황에서 나왔다. 서한은 이르면 수일 내로 일반에 공개될 예정이다.

서한에는 총 1000명 이상이 서명했으며 오픈AI의 최고과학책임자(CSO)와 오픈AI의 공동창업자 중 한 명, 앤스로픽 공동창업자들 등이 포함됐다고 CNN은 전했다.

실리콘밸리 거물들도 목소리를 내고 있다. 샘 올트먼 오픈AI 최고경영자(CEO)는 이날 공개된 한 팟캐스트에서 “사회가 새로운 AI 능력 수준에 적응하고 대비할 충분한 시간을 확보하기 위해 AI 발전 속도를 조절해야 할 수도 있다”고 말했다. 데미스 허사비스 구글 딥마인드 CEO도 최근 AI 모델 검증 등을 위한 감시기구 설립을 제안했다.

앤스로픽도 성명을 통해 “사회가 준비할 수 있도록 AI 개발 속도를 늦출 필요가 있다는 점에 업계 전반의 폭넓은 공감대가 형성되고 있는 것을 환영한다”고 밝혔다.