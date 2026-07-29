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[속보]검찰총장 대행 “보완수사 사라지면 진실 은폐···사법체계 무너질 것”

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본문 요약

구자현 검찰총장 직무대행이 보완수사권 폐지를 골자로 하는 형사소송법 개정안에 대해 "깊은 우려를 금할 수 없다"고 말했다.

구 대행은 29일 입장문에서 이같이 말하며 "최근 다수의 사안에서 확인되고 있는 바와 같이 1차 수사기관의 수사 내용에 대한 검사의 실효적인 점검·보완·시정 기능이 사라진다면 진실은 은폐되고 대한민국의 형사사법 체계는 무너질 것이며, 그로 인한 피해는 국민들께서 부담하시게 될 것"이라고 밝혔다.

그는 이어 "다수의 국민들께서 검사에 의한 보완수사가 필요하다고 생각하시고 법조계, 여성·피해자단체 등 사회 각계에서도 지속적인 우려를 표출하고 있는 지금의 상황은 국민들께서 생각하는 제도개혁이 단순히 검찰의 권한을 없애는 것이 아니라 범죄자로부터 국민을 지키는 방향으로 이뤄져야 하는 것임을 보여준다"고 말했다.

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[속보]검찰총장 대행 “보완수사 사라지면 진실 은폐···사법체계 무너질 것”

입력 2026.07.29 09:35

  • 이홍근 기자

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구자현 검찰총장 직무대행(왼쪽)이 지난 4월3일 국회 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 무거운 표정을 짓고 있다. 박민규 선임기자

구자현 검찰총장 직무대행(왼쪽)이 지난 4월3일 국회 윤석열정권정치검찰조작기소의혹사건진상규명국정조사특별위원회 전체회의에서 무거운 표정을 짓고 있다. 박민규 선임기자

구자현 검찰총장 직무대행이 보완수사권 폐지를 골자로 하는 형사소송법 개정안에 대해 “깊은 우려를 금할 수 없다”고 말했다.

구 대행은 29일 입장문에서 이같이 말하며 “최근 다수의 사안에서 확인되고 있는 바와 같이 1차 수사기관의 수사 내용에 대한 검사의 실효적인 점검·보완·시정 기능이 사라진다면 진실은 은폐되고 대한민국의 형사사법 체계는 무너질 것이며, 그로 인한 피해는 국민들께서 부담하시게 될 것”이라고 밝혔다.

그는 이어 “다수의 국민들께서 검사에 의한 보완수사가 필요하다고 생각하시고 법조계, 여성·피해자단체 등 사회 각계에서도 지속적인 우려를 표출하고 있는 지금의 상황은 국민들께서 생각하는 제도개혁이 단순히 검찰의 권한을 없애는 것이 아니라 범죄자로부터 국민을 지키는 방향으로 이뤄져야 하는 것임을 보여준다”고 말했다.

구 대행은 그러면서 국회를 향해 “법제사법위원회 전체회의 등 이어질 논의 과정에서 국민을 위한 형사사법제도가 어떠해야 하는지 충분히 살펴 모든 국민이 두텁게 법의 보호를 받고 억울함을 호소하는 국민이 없도록 해주시기를 부탁드린다”고 덧붙였다.

국회 법사위 법안심사제1소위원회는 전날 더불어민주당 주도로 형사소송법 개정안을 통과시켰다. 개정안은 검사를 수사 주체에서 제외하고 보완수사권을 폐지하는 것을 골자로 한다.

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