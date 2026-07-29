불나면 스스로 끄고 119 신고까지···충남도, AI·로봇 축사 화재 대응체계 개발

행안부 공모···2028년까지 25억4000만원 투입 조기감지·자동소화·가축대피 통합 시스템 실증

충남도가 인공지능(AI)과 로봇 기술을 활용해 축사 화재를 조기에 감지하고 자동으로 대응하는 통합 시스템 개발에 나선다.

충남도는 ‘축사 맞춤형 AI 기반 화재 조기 감지 및 소화를 위한 보급형 화재 대응 통합 시스템 개발·실증’ 과제가 행정안전부의 ‘지역 맞춤형 재난안전 문제 해결 기술 개발 지원’ 공모에 선정됐다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 축사 환경에 최적화된 AI 기반 화재 조기 감지와 초동 진압, 가축 대피, 119 자동 신고 기능을 갖춘 통합 시스템을 개발하는 것이 핵심이다.

AIoT(인공지능 사물인터넷)·재난안전 전문기업인 에스솔루션이 연구개발을 총괄하며 에이아이프로, 케이대응로봇, 호서대 산학협력단 등이 컨소시엄으로 참여한다.

도는 2028년까지 국비 16억원과 지방비 4억원 등 총 25억4000만원을 투입해 기술 개발과 실증을 진행할 계획이다.

컨소시엄은 축사 화재의 주요 원인인 전기적 요인을 줄이기 위해 배전반에 설치하는 지능형 아크(전기불꽃) 감지기를 개발한다. 이 장치는 배전반 내부에서 발생하는 미세 아크를 0.5초 이내에 감지해 전원을 차단한다.

화재 조기 감지를 위해서는 가시광·열화상을 동시에 활용하는 축사 특화 멀티모달 센서와 AI 복합 카메라도 개발한다. 해당 장비는 먼지와 수증기, 암모니아가 많은 축사 환경에서도 실제 화재 여부를 5초 이내에 판별할 수 있도록 설계된다.

화재 발생 시에는 AI 카메라와 연동된 자율 소화 로봇(지능형 무인 방수총)이 작동해 화점을 정밀 조준하고 초기 진압을 수행한다. 목표 화점 조준 정확도는 80% 이상이다.

가축 피해를 줄이기 위한 지능형 탈출 유도 시스템도 구축된다. 이 시스템은 화재 위치와 연기 확산 방향 등을 분석해 출입문을 자동으로 개폐하고 방향성 조명을 제어해 가축의 대피를 유도한다.

통합 관제 플랫폼은 정전이나 통신 장애 상황에서도 AI가 자율적으로 화재를 판단하고 진압 절차를 수행할 수 있도록 설계된다. 동시에 119에 실시간으로 화재 상황을 전파하는 기능도 갖춘다.

도 관계자는 “컨소시엄은 시스템 개발 후 천안과 홍성 등 3개 돈사·계사에 ‘조기 감지-자동 소화-통합 관제’ 전 과정을 적용하는 리빙랩을 구축해 3개월 이상 실증을 진행할 예정”이라며 “이후 관할 소방서와 함께 실제 화재 상황을 가정한 검증을 거쳐 상용화에 필요한 공인 인증을 확보할 계획”이라고 말했다.