르노 그랑 콜레오스, 경찰 순찰차 된다…르노코리아 “공공 공급 확대”

르노코리아가 경찰청 다목적 순찰차 사업에 진출하며 공공부문 차량 시장 공략에 속도를 낸다.

르노코리아는 경찰청이 추진하는 다목적 순찰차 공급 사업에 자사의 중형 SUV ‘그랑 콜레오스’가 최종 선정돼 일선 현장 배치를 진행한다고 29일 밝혔다. 이번 공급은 연간 120대 규모로 형성된 2000㏄ 이상 다목적 순찰차 시장에 르노코리아가 처음 진입한 사례다.

이번에 순찰차로 채택된 모델은 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 4WD다. 보그워너의 6세대 사륜구동 시스템과 인텔리전트 4WD 기술을 적용해 험로나 악천후 등 다양한 도로 환경에서도 우수한 주행 안정성을 제공한다. 6가지 주행 모드와 첨단 주행 보조 시스템(ADAS)을 갖춰 긴급 출동과 24시간 순찰 업무가 빈번한 경찰 현장에 최적화됐다는 평가다.

경찰청은 다목적 순찰차 선진화와 차종 다양화 방침을 추진해 왔는데, 그랑 콜레오스는 우수한 상품성과 현장 선호도 조사에서 높은 평가를 받았다고 한다. 2025년 시범사업 물량인 50대는 특장 개조와 최종 검수를 마치고 전국 주요 일선 경찰서에 배치가 완료됐다. 이어 수주한 2026년 공급 물량 60대 역시 오는 12월까지 순차적으로 납품될 예정이다.

르노코리아 관계자는 “그랑 콜레오스가 뛰어난 기동성과 안전성을 바탕으로 공공 안전을 지키는 다목적 순찰차로 인정받았다”며 “이번 성과를 발판 삼아 공공부문 차량 공급을 지속해서 확대할 계획”이라고 말했다.