서울 국회대로 2029년 완공돼도 인천→서울 여전히 ‘고생길’

서울시가 경인고속도로 신월IC~여의도를 연결하는 국회대로 공사가 완공되더라도 인천에서 서울 가는 길은 여전히 ‘고생길’이 될 전망이다.

29일 더불어민주당 소속 허종식 국회의원(인천 동구·미추홀구갑)이 서울시로부터 제출받은 ‘국회대로 도로공사 및 교통영향 종합 현황’ 자료에 따르면 총 사업비 5612억원이 투입되는 국회대로 지하차도 및 상부공원화 사업이 완료되는 2030년 이후에도 인천에서 서울 여의도로 진입하는 도로 정체는 해소되지 않는 것으로 나타났다.

2018년 착공한 국회대로 도로 공사는 신월IC~목동종합운동장까지 4.1km 구간에 지하차도와 상부에는 공원를 조성하고, 목동종합운동장~여의도까지 3.5km 구간은 차로 수를 줄이는 도로다이어트를 2029년 말까지 마무리한다.

서울시는 국회대로 공사가 완공되면 상습 교통정체 해소와 지역 활성화가 이루어질 것이라고 제시했다.

그러나 서울시의 ‘공사 완료 후 교통 정체 개선 효과’ 자료를 보면, 기존 지상 국회대로의 경우 인천에서 여의도 방면 통행속도가 시속 34.8km에서 완공 후에는 27.5km로 오히려 7.3km나 떨어져 출근길 정체가 대폭 심화하는 것으로 나타났다.

무료 지하차도 역시 사정은 마찬가지다. 완공 후 신설 지하차도의 여의도 방면 용량 대비 교통량 비율(V/C)은 0.98로 예측됐다. 교통공학에서 V/C가 0.98 은 도로가 최대로 수용할 수 있는 한계 용량의 98%까지 차가 바짝 차오른 ‘상시 포화 상태(E등급)’를 의미한다.

이러한 도로 구조는 결국 민자 유료도로 이용을 사실상 강요하는 결과를 초래할 것으로 전망됐다.

인천시민들은 무료 지상 도로의 속도가 떨어지고, 신설 지하차도가 포화상태에 빠진면 결국 민자로 건설돼 2021년 4월 개통돼 통행료 2700원(소형차 기준)을 받는 ‘신월여의지하도로’로 떠밀릴 수밖에 없다.

허 의원은 “그동안 인천시민들이 출퇴근 시간에 경인고속도로를 거쳐 서울에 가려면 도로에 많은 시간과 연료를 낭비하는 등 막대한 사회적 비용을 지불해 왔다”며 “그런데도 국회대로 공사가 끝나면 공사 이전보다 통행 여건이 나빠진다는 것은 서울시의 분석 결과는 참으로 황당하고 분통 터진다”고 말했다.

이어 “서울시의 도로 정책에는 인천시민에 대한 배려가 전혀 없다”며 “오세훈 서울시장은 인천시민들의 목소리에 귀를 기울여, 국회대로 여의도 진입부 병목 현상을 근본적으로 해소하고 인천시민의 통행권을 보장하는 대책을 마련해야 한다”고 덧붙였다.