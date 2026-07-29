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천안사랑카드 캐시백 한도 40만원으로 확대···추석엔 50만원까지

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본문 요약

장기화된 고물가와 고금리로 위축된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 충남 천안시가 천안사랑카드 캐시백 혜택을 확대한다.

이에 따라 천안사랑카드 이용자는 다음달과 10~12월에는 월 최대 4만6000원, 9월에는 월 최대 5만5000원의 캐시백 혜택을 받을 수 있다.

시는 이번 한도 상향으로 5개월간 지역 소상공인 업소에서 약 2600억원 이상의 천안사랑카드 결제가 이뤄질 것으로 전망했다.

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천안사랑카드 캐시백 한도 40만원으로 확대···추석엔 50만원까지

입력 2026.07.29 10:00

  • 강정의 기자

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천안시, 8~12월 한시 상향

5개월간 2600억원 소비 진작 기대

천안사랑카드. 천안시 제공

천안사랑카드. 천안시 제공

장기화된 고물가와 고금리로 위축된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 충남 천안시가 천안사랑카드 캐시백 혜택을 확대한다.

천안시는 다음달부터 오는 12월까지 천안사랑카드 월 캐시백 지급 한도를 기존 30만원에서 40만원으로 상향한다고 29일 밝혔다.

추석 명절이 있는 9월에는 소비 활성화를 위해 한시적으로 월 50만원까지 확대 운영한다.

이에 따라 천안사랑카드 이용자는 다음달과 10~12월에는 월 최대 4만6000원, 9월에는 월 최대 5만5000원의 캐시백 혜택을 받을 수 있다.

시는 이번 한도 상향으로 5개월간 지역 소상공인 업소에서 약 2600억원 이상의 천안사랑카드 결제가 이뤄질 것으로 전망했다. 이를 통해 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

장기수 천안시장은 “캐시백 한도 상향을 통해 시민들의 가계 부담을 덜고 지역 내 소비가 더욱 활성화되길 바란다”며 “앞으로도 천안사랑카드를 활용한 시민 체감형 민생안정 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.

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