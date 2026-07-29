천안사랑카드 캐시백 한도 40만원으로 확대···추석엔 50만원까지

천안시, 8~12월 한시 상향 5개월간 2600억원 소비 진작 기대

장기화된 고물가와 고금리로 위축된 지역경제에 활력을 불어넣기 위해 충남 천안시가 천안사랑카드 캐시백 혜택을 확대한다.

천안시는 다음달부터 오는 12월까지 천안사랑카드 월 캐시백 지급 한도를 기존 30만원에서 40만원으로 상향한다고 29일 밝혔다.

추석 명절이 있는 9월에는 소비 활성화를 위해 한시적으로 월 50만원까지 확대 운영한다.

이에 따라 천안사랑카드 이용자는 다음달과 10~12월에는 월 최대 4만6000원, 9월에는 월 최대 5만5000원의 캐시백 혜택을 받을 수 있다.

시는 이번 한도 상향으로 5개월간 지역 소상공인 업소에서 약 2600억원 이상의 천안사랑카드 결제가 이뤄질 것으로 전망했다. 이를 통해 지역 내 소비를 촉진하고 소상공인 매출 증대에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

장기수 천안시장은 “캐시백 한도 상향을 통해 시민들의 가계 부담을 덜고 지역 내 소비가 더욱 활성화되길 바란다”며 “앞으로도 천안사랑카드를 활용한 시민 체감형 민생안정 정책을 지속적으로 추진하겠다”고 말했다.