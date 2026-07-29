‘국민 여동생’ 문근영 “저 결혼했어요, 둘이서 삶을 채워나가 보고자 합니다”···남편은 배우 정평

배우 문근영(39)이 29일 결혼 소식을 알렸다.

문근영은 이날 자신의 인스타그램에 자필의 글을 올려 “제가 결혼을 하게 되었습니다”라고 밝혔다.

문근영은 “늘 혼자 걷던 길을 함께 걷고 싶은, 홀로 고민하던 시간들을 함께 나누고 싶은, 사소한 일로도 서로를 웃게 해주고 싶은 사람을 만났다”며 “그렇게 혼자가 아닌 둘이서 앞으로의 삶을 채워 나가보고자 한다”고 썼다.

그는 “부디 우려와 걱정보다는 축하와 격려를 부탁드린다”며 “응원해주시는 만큼, 그보다 더 열심히 살아가겠다”고도 했다.

문근영의 배우자는 배우 정평(46)이며, 최근 극비리에 결혼식을 올린 것으로 알려졌다.

문근영은 2000년 KBS 드라마 <가을동화>에서 주인공 ‘윤은서’(송혜교)의 아역으로 등장하며 이름을 알렸다. 2003년 영화 <장화, 홍련>, 2004년 영화 <어린 신부>가 잇따라 흥행 대박을 내면서 ‘국민 여동생’이라는 칭호를 얻었다.

2008년 SBS 드라마 <바람의 화원>에서는 ‘신윤복’ 역을 소화하며 그해 연기대상을 거머쥐었다. 최근에는 2024년 넷플릭스 시리즈 <지옥 2>에서 깊은 인상을 남겼다.