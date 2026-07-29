[속보]다카이치 “구마모토현 강진 사망자 13명”

일본 구마모토현에서 발생한 규모 7.1의 강진으로 13명이 사망했다고 다카이치 사나에 일본 총리가 밝혔다.
다카이치 총리는 29일 오전 도쿄 총리관저에서 기자들에게 이같이 말했다고 NHK 방송이 보도했다. 이는 이날 오전 8시30분 기준으로 아직 구조 및 조사 작업은 진행 중이다.
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입력 2026.07.29 10:14
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일본 구마모토현에서 발생한 규모 7.1의 강진으로 13명이 사망했다고 다카이치 사나에 일본 총리가 밝혔다.
다카이치 총리는 29일 오전 도쿄 총리관저에서 기자들에게 이같이 말했다고 NHK 방송이 보도했다. 이는 이날 오전 8시30분 기준으로 아직 구조 및 조사 작업은 진행 중이다.
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