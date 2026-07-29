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본문 요약

강원경찰청은 본격적인 휴가철을 맞아 해수욕장과 계곡, 캠핑장 등 주요 피서지를 중심으로 음주운전 집중단속을 시행하기로 했다고 29일 밝혔다.

이에 따라 강원경찰청은 해수욕장과 계곡, 캠핑장 등 주요 피서지 진·출입로와 고속도로 나들목, 유흥가 주변을 중심으로 음주운전 단속을 강화하기로 했다.

주요 관광지와 고속도로에 암행순찰차를 배치해 음주운전 등 교통법규 위반행위 집중적으로 단속할 계획이다.

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“휴가지에서 한잔 평생 후회로 이어져”···강원경찰청, 피서철 음주운전 집중단속

입력 2026.07.29 10:46

  • 최승현 기자

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7·8월 음주운전 10.3~17% 증가

강원경찰청 전경. 강원경찰청 제공

강원경찰청 전경. 강원경찰청 제공

강원경찰청은 본격적인 휴가철을 맞아 해수욕장과 계곡, 캠핑장 등 주요 피서지를 중심으로 음주운전 집중단속을 시행하기로 했다고 29일 밝혔다.

최근 3년간 음주운전 단속 현황을 분석한 결과, 휴가철인 7~8월 음주운전 적발 사례가 상대적으로 많은 것으로 분석됐기 때문이다.

2023년부터 2025년까지 강원도 내에서는 모두 1만3768건의 음주운전 사례가 적발됐다.

월평균 약 382건, 하루 평균 12.6건가량 적발된 셈이다.

특히 휴가철인 7월에는 월평균 447건으로 전체 평균보다 17%, 8월에는 월평균 422건으로 10.3% 높게 나타났다.

이에 따라 강원경찰청은 해수욕장과 계곡, 캠핑장 등 주요 피서지 진·출입로와 고속도로 나들목, 유흥가 주변을 중심으로 음주운전 단속을 강화하기로 했다.

주요 관광지와 고속도로에 암행순찰차를 배치해 음주운전 등 교통법규 위반행위 집중적으로 단속할 계획이다.

또 야간은 물론 숙취 운전에 대해서도 지속적인 단속을 시행할 예정이다.

강원경찰청 관계자는 “휴가지에서의 한 잔이 평생의 후회로 이어질 수 있다”며 “술을 마셨다면 절대 운전대를 잡지 말고 대리운전이나 대중교통을 이용해 달라”고 당부했다.

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