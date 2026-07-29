일본 서부 구마모토현을 강타하며 최소 13명의 사망자를 낸 규모 7.1의 강진의 배경에는 ‘히나구(日奈久) 단층대’의 활동이 있는 것으로 추정된다. 2016년 구마모토 대지진을 일으킨 단층으로 전문가들은 오래전부터 추가 지진 가능성을 경고해왔다.

아사히신문·NHK방송 등 현지 매체가 29일 전한 전문가 분석에 따르면 이번 지진은 구마모토현 마시키마치에서 서쪽 바다인 야쓰시로해까지 북동~남서 방향으로 이어지는 히나구 단층대가 일으킨 것으로 보인다. 전체 길이가 약 81㎞에 달하는 활단층이다. 활단층은 과거 지진을 일으킨 적이 있고 앞으로도 움직여 지진을 일으킬 가능성이 큰 단층을 가리킨다.

일본 정부 지진조사위원회는 이 단층의 육상 구간에서 규모 7.5, 야쓰시로해 해역 구간에서 규모 7.3 정도의 지진이 발생할 가능성이 있으며 단층 전체가 한꺼번에 움직일 경우 규모 8.0의 강진도 발생할 수 있다고 평가해왔다.

전문가들은 이미 지진 발생 가능성을 경고해왔다. 오하라 가즈나리 지진조사위 위원장은 지난 4월 기자회견에서 “지진이 언제 발생해도 이상하지 않은 상황”이라며 대비를 주문한 바 있다.

아사히신문은 “활단층에서 발생하는 지진은 진원의 깊이가 얕아 매우 강한 흔들림을 유발하는 특징이 있다”고 설명했다. 이번 강진 진원의 깊이도 10㎞로 비교적 얕았다.

2016년 4월 구마모토 대지진 당시 규모 6.5 지진 발생 이틀 뒤 규모 7.3의 강진이 이어졌다. 이로 인해 270여명이 숨졌다.

도쿄대 지진연구소의 사카이 신이치 교수는 “2016년 지진은 후타가와(布田川) 단층대와 히나구 단층대 두 개의 활단층이 함께 움직이면서 발생했다”며 “이번 지진은 당시 지진에서 움직이지 않고 남아있던 히나구 단층대 남부 구간이 활동하면서 벌어졌을 가능성이 있다”고 NHK에 말했다.

그는 이어 “이번에도 지진 활동이 계속될 가능성이 있다. 히나구 단층대 남쪽은 바다와 접해 있기 때문에 지진 규모에 따라 쓰나미가 발생할 수도 있다”며 주의를 당부했다. 앞서 기상청은 쓰나미 주의보를 발령했으나 아직 쓰나미는 관측되지 않았다.

지진조사위 전 위원장인 히라타 나오 도쿄대 명예교수도 아사히에 “향후 2~3일이 특히 중요하다”며 추가 지진에 대비해야 한다고 강조했다.

한편 이번 강진으로 인한 사망자는 13명으로 집계됐다고 다카이치 사나에 총리가 이날 밝혔다. 아직 구조 작업이 진행되고 있어 사상자가 더 늘어날 가능성이 있다.