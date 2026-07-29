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전동킥보드 타며 시민들에게 침 뱉고 욕설한 중학생들 형사 입건

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본문 요약

길거리에서 전동킥보드를 타고 다니며 행인들에게 침을 뱉고 욕설을 한 중학생들이 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 이들에 대한 초기 조사를 마친 뒤 보호자에 인계했다.

경찰 관계자는 "행인들에게 침을 뱉고 다닌 행위가 공동폭행 혐의에 해당한다고 보고 관련 경위를 조사하고 있다"고 밝혔다.

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전동킥보드 타며 시민들에게 침 뱉고 욕설한 중학생들 형사 입건

입력 2026.07.29 11:01

  • 김태희 기자

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평택경찰서. 경기남부경찰청 제공

평택경찰서. 경기남부경찰청 제공

길거리에서 전동킥보드를 타고 다니며 행인들에게 침을 뱉고 욕설을 한 중학생들이 경찰에 붙잡혔다.

경기 평택경찰서는 공동폭행 혐의로 10대 A군을 현행범으로 체포해 조사했다고 29일 밝혔다.

경찰은 또 같은 혐의를 받는 10대 B군도 함께 입건해 조사했다. 다만 B군은 만 10세 이상 14세 미만의 촉법소년으로, 형사처벌 대상은 아니다.

이들은 지난 26일 오후 5시57분부터 4시간 가량 평택시 세교동 통복천과 비전동 일대에서 시민 8명에게 침을 뱉거나 욕설하며 위협한 혐의를 받는다.

이들은 전동킥보드 1대를 함께 타고 돌아다니면서 일면식 없는 시민들을 상대로 이 같은 행위를 한 것으로 조사됐다. 피해자 중에는 노인과 임산부도 있었다.

사건 당시 평택 일대에서는 피해를 호소하는 112신고가 총 9건 접수됐다. 경찰은 신고가 잇따르자 현장에 출동해 A군을 현행범으로 체포했고, B군은 임의동행해 조사했다. 이들은 경찰 조사에서 명확한 범행 동기에 대해 진술하지는 않았던 것으로 전해졌다.

경찰은 이들에 대한 초기 조사를 마친 뒤 보호자에 인계했다. 경찰 관계자는 “행인들에게 침을 뱉고 다닌 행위가 공동폭행 혐의에 해당한다고 보고 관련 경위를 조사하고 있다”고 밝혔다.

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