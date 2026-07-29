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태백시, 동서울·광주 노선에 고급형 프리미엄 버스 도입

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본문 요약

강원 태백시는 오는 8월 6일부터 동서울 노선과 광주 노선에 20인승 고급형 프리미엄 버스를 도입해 운행을 시작한다고 29일 밝혔다.

태백시는 향후 신규 차량 출고 일정에 맞춰 강원도와 영암고속주식회사 등 관계기관과 협력해 인천공항, 서울 강남, 수원 노선에도 프리미엄 버스 4대를 추가 도입할 계획이다.

태백시 관계자는 "이번 프리미엄 버스 도입으로 시민과 관광객들이 더욱 편안하고 쾌적하게 장거리 노선을 이용할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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태백시, 동서울·광주 노선에 고급형 프리미엄 버스 도입

입력 2026.07.29 11:04

  • 최승현 기자

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8월 6일부터 동서울 6회·광주 1회 운행

태백시청 전경. 태백시 제공

태백시청 전경. 태백시 제공

강원 태백시는 오는 8월 6일부터 동서울 노선(6회)과 광주 노선(1회)에 20인승 고급형 프리미엄 버스를 도입해 운행을 시작한다고 29일 밝혔다.

이번 프리미엄 버스 도입은 운수업체인 영암고속주식회사와의 협력을 통해 추진됐다.

기존에는 동서울과 광주 노선에 28인승 우등고속버스가 운행됐으나 이번 프리미엄 버스 도입으로 좌석 공간과 편의시설이 한층 개선돼 장거리 노선 이용객들의 이동 만족도가 높아질 것으로 기대된다.

프리미엄 버스는 독립형 좌석과 넓은 좌석 간격, 전동 리클라이닝 기능 등 쾌적한 승차환경을 제공해 장시간 이동 시 피로를 줄이고 보다 편안한 여행을 지원한다.

태백~동서울, 청주·대전·광주 노선버스 운행 시간. 태백시 제공

태백~동서울, 청주·대전·광주 노선버스 운행 시간. 태백시 제공

동서울 노선의 경우 태백에서 오전 5시5분, 오전 5시35분, 낮12시, 오후 2시20분, 오후 6시, 오후 9시 등 하루 6회 출발하며, 동서울에서는 오전 7시20분, 오전 8시10분, 오후 1시20분, 오후 4시20분, 오후 6시15분, 오후 8시 등 하루 6회 운행한다.

광주 노선은 하루 1회 운행한다. 태백에서는 오전 6시에 출발하며, 광주에서는 오후 2시에 태백행 버스가 출발한다.

경유지인 대전에서는 오후 4시 25분, 청주에서는 오후 5시 20분에 각각 출발해 태백으로 운행한다.

운임은 태백 출발 기준으로 동서울행 4만5800원(기존 우등 3만5200원), 광주행 6만7600원(기존 우등 5만2000원)으로, 우등요금 대비 약 30% 할증된 금액이다.

태백시는 향후 신규 차량 출고 일정에 맞춰 강원도와 영암고속주식회사 등 관계기관과 협력해 인천공항, 서울 강남, 수원 노선에도 프리미엄 버스 4대를 추가 도입할 계획이다.

태백시 관계자는 “이번 프리미엄 버스 도입으로 시민과 관광객들이 더욱 편안하고 쾌적하게 장거리 노선을 이용할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.

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