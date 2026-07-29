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[속보]경찰 특수본, 윤석열 ‘김건희 주가조작 허위 발언 혐의’ 검찰 송치

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본문 요약

경찰이 29일 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련해 대선 기간에 허위 발언한 혐의로 윤석열 전 대통령을 검찰에 넘겼다.

윤 전 대통령이 국민의힘 대선 후보였던 2021년 10월~2022년 2월 대선 경선·본선 토론회 등에서 배우자 김 여사의 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹에 대해 답변한 내용이 문제가 됐다.

"김건희는 주가조작에 가담한 사실이 없다"라고 발언한 데 대해 특수본은 "당선 목적의 허위사실을 공표했다"고 판단했다.

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[속보]경찰 특수본, 윤석열 ‘김건희 주가조작 허위 발언 혐의’ 검찰 송치

입력 2026.07.29 11:06

수정 2026.07.29 11:23

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  • 김태욱 기자

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윤석열 전 대통령. 서울중앙지법 제공

윤석열 전 대통령. 서울중앙지법 제공

경찰이 29일 김건희 여사의 도이치모터스 주가 조작 의혹 관련해 대선 기간에 허위 발언한 혐의로 윤석열 전 대통령을 검찰에 넘겼다.

경찰청 3대 특검 인계사건 특별수사본부(특수본)는 이날 윤 전 대통령을 공직선거법상 허위사실공표 혐의로 서울중앙지검에 불구속 송치했다고 밝혔다.

윤 전 대통령이 국민의힘 대선 후보였던 2021년 10월~2022년 2월 대선 경선·본선 토론회 등에서 배우자 김 여사의 도이치모터스 주가 조작 연루 의혹에 대해 답변한 내용이 문제가 됐다.

윤 전 대통령이 관련 질문에 “(김 여사가) 손실만 봐서 그 사람(주가조작 의혹 연루자)하고는 절연했다” “김건희는 주가조작에 가담한 사실이 없다”라고 발언한 데 대해 특수본은 “당선 목적의 허위사실을 공표했다”고 판단했다.

김 여사는 지난 4월 도이치모터스 주가조작 관련 혐의 등으로 항소심 법원에서 징역 4년을 선고받았다. 대법원 전원합의체가 해당 사건을 심리 중이다.

윤 전 대통령은 대선 과정에서 건진법사 전성배씨 등과 관련해 허위 사실을 유포한 혐의(공직선거법 위반)로 지난 27일 1심 법원에서 징역 1년6개월에 집행유예 3년을 선고받았다.

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