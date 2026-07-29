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본문 요약

최근 별세한 일본의 인기 작가 히가시노 게이고가 지난 10년간 국내에서 가장 많이 팔린 해외 작가로 나타났다.

교보문고 관계자는 "히가시노 게이고는 국내 독자들에게 추리소설의 대중화를 이끈 대표적인 해외 작가"라고 말했다.

히가시노 게이고는 암과 투병하다가 지난 23일 향년 68세로 세상을 떴다.

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한강 이어 전체 2위, 해외 작가 중 1위…히가시노 게이고가 남긴 기록

입력 2026.07.29 11:06

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최근 별세한 일본 추리소설 대가

‘나미야 잡화점의 기적’이 가장 인기

히가시노 게이고(1958~2026). 경향신문 자료사진

히가시노 게이고(1958~2026). 경향신문 자료사진

최근 별세한 일본의 인기 작가 히가시노 게이고가 지난 10년간 국내에서 가장 많이 팔린 해외 작가로 나타났다.

교보문고는 29일 지난 10년간(2016년 7월27일~2026년 7월26일) 소설 분야 판매 데이터를 분석한 결과, 히가시노 게이고가 해외 소설가 중 판매 1위를 기록했다고 밝혔다. 국내외 소설가를 합하면 한강이 1위, 히가시노가 2위였다. 헤르만 헤세가 3위, 무라카미 하루키가 4위, 김호연이 5위로 뒤를 이었다.

지난 10년간 교보문고에서 가장 많이 판매된 히가시노의 작품은 <나미야 잡화점의 기적>이었다. <가면산장 살인사건> <가공범> <당신이 누군가를 죽였다> <용의자X의 헌신>이 뒤를 이었다. <라플라스의 마녀> <녹나무의 파수꾼> <기린의 날개> <연애의 행방> <눈에 갇힌 외딴 산장에서>도 꾸준히 판매됐다. 히가시노의 작품은 대표작부터 최근작까지 고르게 판매돼 애독자층이 폭넓게 형성된 것으로 파악됐다.

그 자신이 장르인 남자, 히가시노 게이고···국내 출간 앞둔 ‘가공범’, 새 시리즈 예감

일본 추리문학의 거장 히가시노 게이고(67)의 최신작 <가공범>이 오는 23일 국내 출간된다. 지난해 11월 일본에서 발매된 책의 주인공은 전작 <백조와 박쥐>에서 등장했던 형사 ‘고다이 쓰토무’다. 고다이가 등장하는 두 번째 작품이라는 점에서 가가 형사, 탐정 갈릴레오 시리즈처럼 새로운 시리즈가 이어질 것이라는 기대감이 나온다. 출간을 앞두고 지난 ...

https://www.khan.co.kr/article/202507071121011

지난 10년간 히가시노의 작품을 가장 많이 구매한 독자는 30대(30.0%)였다. 40대(26.3%)와 50대(23.0%)에도 히가시노의 애독자가 많았다. 성별로는 여성 독자가 59.7%였다. 교보문고 관계자는 “히가시노 게이고는 국내 독자들에게 추리소설의 대중화를 이끈 대표적인 해외 작가”라고 말했다.

히가시노 게이고는 암과 투병하다가 지난 23일 향년 68세로 세상을 떴다.

**지난 10년간 가장 많이 판매된 작가(자료 교보문고)
1. 한강
2. 히가시노 게이고
3. 헤르만 헤세
4. 무라카미 하루키
5. 김호연
6. 베르나르 베르베르
7. 이미예
8. 양귀자
9. J K 롤링
10. 알베르 카뮈

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