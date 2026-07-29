‘골골송’도 부르는 12마리 새끼고양이, 집사를 기다립니다

태어나 방치돼 있던 새끼 고양이들 긴급구조 행동교정도 받아 대부분 사람 손길 좋아해 서울시, 포인핸드에서 29일부터 입양접수

중성화 수술을 하지 않은 성묘의 반복된 출산으로 태어나 긴급구조된 새끼 고양이 12마리가 ‘집사’를 기다린다.

서울시는 새끼 고양이 12마리에 대한 공개 입양을 29일부터 시작한다고 이날 밝혔다. 고양이의 모습이 담긴 2027년도 달력도 제작될 예정이다.

이번에 공개 입양을 진행하는 고양이는 2개월령 6마리, 5개월령 5마리, 1년생 1마리로 총 12마리다. 고양이들의 임시 이름은 열두 달의 이름을 따 ‘일월이’ ‘이월이’ ‘삼월이’부터 ‘십이월이’로 지었다.

열두 달 고양이들은 지난달 취약 계층 반려동물 지원 사업을 하는 과정에서 발견됐다. 중성화 수술을 하지 않은 성묘 3마리가 반복적으로 출산을 하면서 새끼 개체수가 늘었고, 주변의 악취 민원이 생기자 자치구와 서울시가 현장을 방문해 방임으로 인한 학대로 진행될 가능성이 있다고 판단, 긴급 구조를 결정했다.

고양이들은 현재 서울시립동물복지지원센터 동대문센터와 마포센터에서 보호 중이다. 구조 즉시 종합 검진을 받았고, 종에 맞는 전염병 검사, 영양실조, 피부 질환 등 치료도 진행했다.

시 관계자는 “현재는 입양이 가능한 건강한 상태로, 중성화가 가능한 개체는 수술을 마쳤다”며 “나머지 고양이는 입양 후 안전기가 찾아오면 순차적으로 수술을 지원할 계획”이라고 밝혔다. 다만 가장 작은 십이월이는 다른 고양이들에 비해 약해 현재 치료 중이다. 건강이 회복되면 입양을 보낼 예정이다.

서울시는 열두 달 고양이들이 고립된 환경에서 자라 사람과의 소통이 미숙한 점을 고려해 동물 행동 전문가가 참여하는 맞춤형 교육도 진행했다.

현재 사람에 대한 반응 차이는 있으나 대부분 사람의 손길을 좋아하고, 친숙해지면 골골송과 애교를 부리고 있다. 시 관계자는 “아직 어린 개체들이라 새 가족의 사랑과 관심에 따라 성격이 형성될 수 있다”며 “함께 가족이 돼 가는 행복이 클 것”이라고 했다.

열두 달 고양이의 입양 신청은 29일 낮부터 서울시립동물복지지원센터 입양 플랫폼(포인핸드·http://pawinhand.kr)에서 가능하다. 고양이 얼굴과 정보는 플랫폼과 정원도시서울 인스타그램에서도 확인할 수 있다.

입양 신청 전 가족 구성원 전원의 동의가 필요하다. 반려동물을 입양하려는 이유, 전반적인 양육 환경 확인도 진행한다. 또 입양 전 교육을 필수 이수해야 한다. 입양 후 3개월간 매월 1차례 이상 서울시립동물복지지원센터 온라인 카페에 입양 후 소식도 전해야 한다.

김영환 서울시 정원도시국장은 “고통받는 동물을 신속하게 구조하는 것은 물론 치료와 입양까지 책임지는 촘촘한 동물복지 안전망을 구축해 사각지대 동물에게 더 따뜻한 동물 공존 도시 서울을 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.