서울로 여행 온 외국인 관광객, K-배달도 쉽게 체험한다

서울시가 ‘2026 한강 밤핑’을 찾은 외국인 관광객이 쉽게 ‘K-배달’을 체험할 수 있도록 배달의민족과 업무협약을 체결하고 캠페인을 진행한다고 29일 밝혔다.

서울시 관계자는 “한강공원이나 숙소에서 배달 음식을 주문해 먹는 문화는 외국인 관광객이 서울에서 직접 체험하고 싶어 하는 대표적인 일상 문화 중 하나”라며 “하지만 그동안 국내 휴대전화번호 인증과 해외 발급 카드 결제 제한 등으로 실제 이용에 어려움이 있었다”고 설명했다.

서울시는 이번 협약을 통해 외국인 관광객을 대상으로 홍보와 현장 안내를 맡고, 배달의민족은 기능 개선과 서비스 운영을 지원한다.

현재 우리나라를 찾은 외국인 관광객도 비회원 주문으로 배달의민족을 통해 음식주문을 할 수 있다. 배달의민족은 국내 휴대전화 번호 없이도 해외 전화번호를 입력하면 인증번호를 받아 주문할 수 있는 기능을 도입했다. 결제수단도 해외 발급 신용카드, 중국 간편결제, 애플페이 해외카드 등을 사용할 수 있다.

서울시는 ‘2026년 한강 밤핑’을 찾는 외국인 관광객들이 주문한 음식을 받을 배달존에 안내 배너 등을 설치해 위치, 이용 방법을 좀 더 쉽게 확인할 수 있도록 외국어 안내를 제공한다. 또 서울시 외국어 홈페이지 및 서울관광재단 공식 온라인 채널을 통해 배달 애플리케이션(앱) 이용 방법과 행사장 인근 배달존 위치 등을 적극 홍보할 계획이다.

또 한강공원과 주요 관광지에서의 소비가 인근 음식점과 골목 상권 매출로 이어질 수 있도록 야간 관광 프로그램과 미식 콘텐츠, 지역 상권을 연계한 협력 사업을 지속적으로 확대하기로 했다.

조성호 서울시 관광체육국장은 “앞으로도 민간과 적극 협력해 외국인 관광객이 서울에서 겪는 생활 속 불편을 지속적으로 개선하고, 서울 관광의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.

한편 8월 1~31일까지 운영하는 한강 밤핑은 체류형 야간 관광 프로그램이다. 여름철 한강의 밤을 즐길 수 있도록 여의도·뚝섬 한강공원에서 수영장, 축제, 공연, 영화, 배달 서비스 등 다양한 콘텐츠를 연계해 시민과 관광객이 새벽까지 머무를 수 있도록 기획했다.