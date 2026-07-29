삼표레미콘 부지, 81층 글로벌 미래업무거점 된다···2032년 준공

병무청역세권 부지 공공임대 포함 1233가구 공급

서울 성수동 삼표레미콘 부지에 지상 81층 규모의 글로벌 업무복합단지가 들어선다. 병무청 역세권 부지에는 장기전세주택 등 1233가구가 공급된다.

서울시는 지난 28일 제13차 건축위원회를 열고 성수동1가 683번지 복합용지 개발사업, 병무청 역세권 장기전세주택 건립사업, 서울창조산업허브 조성사업 등 3개 안건을 통과시켰다고 29일 밝혔다.

성수동1가 683번지 삼표레미콘 부지는 첨단 업무와 주거, 숙박, 문화기능이 융합된 글로벌 미래 업무거점으로 탈바꿈한다. 서울숲과 한강, 응봉산을 연결하는 우수한 입지 여건을 갖추고 있는 만큼 서울의 대표적인 국제 비즈니스 중심지로 육성한다는 계획이다.

이곳에는 지상 81층 규모 주거동과 지상 53층 업무복합동이 조성된다. 공동주택 403가구, 오피스텔 61실, 호텔 130실을 비롯해 글로벌 기업 유치를 위한 각종 업무·상업·문화시설도 함께 들어선다. 내년 첫 삽을 뜬다. 준공 목표 시점은 2032년이다.

시는 약 6081억원 규모의 공공기여를 활용해 용비교 램프 및 성수대교 북단 직결 램프를 설치하고, 서울시 유니콘 창업 허브를 조성할 계획이다.

병무청역세권 일대에는 공공임대주택 328가구를 포함한 총 1233가구 대단지가 들어선다. 지하 6층~지상 42층 규모로 공동주택과 근린생활시설, 주민공동시설 등을 조성한다. 공공임대와 분양주택은 소셜믹스로 배치한다.

이와함께 서울창조산업허브는 도시계획조례 개정에 따라 높이 기준 완화를 적용해 건물 높이를 약 15m까지 높인다. 실내 층고를 확보하고, 개방감과 환기 성능을 높이는 공간 개선을 한다. 지하 4층~지상 3층 규모로 공연장과 전시실, 교육연구시설, 근린생활시설 등을 갖춘 남산 일대 창조거점으로 조성한다는 계획이다. 완공 목표시점은 2027년이다.

명노준 서울시 주택실장은 “이번 심의 통과로 역세권 대규모 주택 공급과 함께 서울의 미래 성장동력을 확보하는 발판을 마련했다”며 “성수와 남산 일대를 시민, 국내외 기업 등을 위한 열린 미래형 거점으로 차질 없이 조성해 나가겠다”고 말했다.