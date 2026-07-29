서울 19개 자치구 전역 폭염 경보 발효···“야외활동 자제”

서울 동남권·동북권·서남권에 29일 오전 11시를 기해 폭염 경보가 내려졌다. 서울 지역에 폭염 경보가 내려진 것은 11일 이후 18일 만이다. 폭염 경보 대상 지역은 서북권(마포·서대문·은평구)과 도심권(종로·중·용산구)을 제외한 19개 자치구 전체다.

폭염 경보는 일 최고 체감 온도가 35도를 넘는 상태가 이틀 이상 지속될 것으로 예상될 때 발효된다.

폭염 경보 발효에 따라 서울시는 폭염 대응 위기 경보 수준을 ‘주의(1단계)’에서 ‘경계(2단계)’로 격상하고, 폭염 종합 지원 상황실을 기존 5개 반에서 8개 반으로 확대 운영한다.

시는 폭염으로 인한 인명 피해가 없도록 돌봄이 필요한 취약 어르신에게 전화로 안부를 확인하고, 연락이 닿지 않는 경우 직접 방문해 건강 상태를 살핀다. 거리 노숙인 밀집 지역은 관리 인력을 늘려 상담 및 순찰을 강화한다.

한편 서울시는 청사를 새로 짓고 있는 강북구를 제외한 24개 자치구 청사에 무더위 대피 공간을 마련해 폭염 특보 기간 동안 24시간 개방 운영한다.

또 서울시 발주 공사장은 긴급 안전 보수 공사 등 불가피한 경우를 제외하고 오후 2~5시 야외 작업을 중단한다. 민간 건설 현장에도 관련 보호 대책이 시행될 수 있도록 적극 안내하고 있다.

최진석 서울시 재난안전실장은 “시민 여러분께서는 가급적 야외 활동을 자제하고, 충분한 수분 섭취와 휴식을 통해 건강 관리에 각별히 유의해 주시길 바란다”고 말했다.