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인제군 소양호 상류에 수변 경관 즐길 수 있는 ‘호수 산책로’ 조성

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본문 요약

강원 인제군은 오는 2027년까지 107억 원을 들여 남면 부평지구 일원에 길이 1.36㎞의 '호수 산책로'를 조성한다고 29일 밝혔다.

'호수 산책로'는 현재 조성 중인 명품생태화원에서 성재보까지 이어지는 구간으로, 소양호의 자연경관을 가까이에서 감상하며 걸을 수 있는 수변 보행공간으로 조성된다.

소양호와 주변 산림이 어우러진 경관을 한눈에 조망할 수 있어 새로운 관광명소로 자리매김할 것으로 기대된다.

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인제군 소양호 상류에 수변 경관 즐길 수 있는 ‘호수 산책로’ 조성

입력 2026.07.29 11:21

  • 최승현 기자

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1.36㎞ 규모 2027년 12월 준공 예정

소양호수권 호수 산책로 조감도. 인제군 제공

소양호수권 호수 산책로 조감도. 인제군 제공

강원 인제군은 오는 2027년까지 107억 원을 들여 남면 부평지구 일원에 길이 1.36㎞의 ‘호수 산책로’를 조성한다고 29일 밝혔다.

이번 사업은 소양호의 수려한 자연경관을 활용해 새로운 수변 관광거점을 조성하고, 주변 관광자원과 연계한 체류형 관광 기반을 마련하기 위해 추진된다.

우선 올해 28억5800만 원을 들여 공사를 진행하고, 내년 12월 준공할 예정이다.

‘호수 산책로’는 현재 조성 중인 명품생태화원에서 성재보까지 이어지는 구간으로, 소양호의 자연경관을 가까이에서 감상하며 걸을 수 있는 수변 보행공간으로 조성된다.

소양호와 주변 산림이 어우러진 경관을 한눈에 조망할 수 있어 새로운 관광명소로 자리매김할 것으로 기대된다.

인제군은 빙어체험 마을과 명품생태화원, 온실식물원과 방문자 센터를 갖춘 소양호 생태관광센터 등 빙어호 일원의 관광자원을 연계해 사계절 복합관광지로 육성할 방침이다.

이명규 인제군 관광과장은 “앞으로 남은 절차를 차질 없이 마무리해 빙어호 일원이 사계절 관광객이 찾는 인제군의 대표 관광거점으로 자리 잡을 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

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