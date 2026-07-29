한은 “반도체 대규모 이익 전망, 주가 하방압력 제한 기대”

한국은행은 29일 “반도체 기업의 대규모 영업이익 전망 등 양호한 펀더멘털(기초체력) 여건은 국내 주가의 하방압력을 제한할 수 있을 것으로 기대된다”고 밝혔다.

한은은 이날 국회 재정경제위원회에 제출한 업무보고 자료에서 “최근 코스피는 인공지능(AI) 투자 둔화 우려와 대규모 외국인 순매도 등으로 큰 폭의 조정을 받는 모습”이라며 이같이 밝혔다. 코스피 지수는 지난달 중순 9000을 넘어섰으나 전날 6023.66으로 마감하며 한 달 만에 3000포인트가량 하락했다.

한은은 “미국 빅테크 기업들의 투자와 자금 조달 이슈, 주요국 금리 상승 등 주요 이슈가 주목받을 때마다 주가 변동성이 확대됐다”며 “특히 5월 이후에는 외국인의 대규모 순매도가 집중되고 레버리지 투자도 늘어나면서 주가가 큰 폭으로 등락했다”고 평가했다.

한은은 앞으로 주식시장은 AI 산업 전망과 주요국의 통화정책 변화 등 대외 불확실성 요인에 민감하게 반응할 것으로 예상하면서도 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업의 실적이 주가 하락 압력을 제한할 것으로 내다봤다.

한은은 또 반도체 경기 지속 가능성을 점검하면서 “앞으로도 글로벌 반도체 경기는 AI 활용 영역과 인프라 투자 확대로 상당 기간 확장세를 나타낼 전망”이라면서도 AI 수익성 우려와 실물 투자 축소 등은 하방 위험요인으로 꼽았다.

이달 한은 금융통화위원회가 기준금리를 연 2.50%에서 2.75%로 0.25%포인트 인상한 가운데 한은은 앞으로도 금리 인상 기조를 지속할 필요가 있다고 밝혔다.

한은은 “성장이 반도체 경기 호조 등으로 개선세가 강화되고 있는 가운데 물가상승률이 상당 기간 목표 수준(연 2%)을 상회할 것으로 전망된다”며 “추가 인상 시기와 속도는 물가 상승 압력의 정도, 경기 개선 흐름, 금융안정 상황 등을 점검하면서 결정하겠다”고 했다. 시장에서는 연내 추가 기준금리 인상을 예측하면서 그 시점을 8월 또는 10월로 전망하고 있다.

한은은 최근 1450원대로 내려온 원·달러 환율에 관해선 “7월 이후에는 국내 주가 조정 등에 따른 외국인의 주식 순매도 완화 등 외환 수급이 개선됐다”면서 “중동 사태와 미 연준의 통화정책 경로 등 불확실성이 커 시장안정 노력을 지속해 나가겠다”고 했다.

이어 주택시장과 가계부채 상황에 관해선 “수도권 주택가격이 추가 상승 기대와 소득·자산 여건 개선 등으로 높은 상승세를 지속할 우려가 있다”며 “가계부채 증가 압력도 이어질 가능성이 있는 만큼 리스크에 유의해 나갈 필요가 있다”고 진단했다.

한은은 “다만 정부의 부동산 대책, 금융권의 가계대출 관리 강화, 대출 금리 상승세 등은 관련 리스크를 일부 완화할 것으로 기대한다”고 밝혔다.