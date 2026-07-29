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은행권 부동산업 연체율 고공행진…기업은행 14년 만에 최고

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본문 요약

고금리와 상업용 부동산 경기 침체가 이어지면서 부동산업 대출 부실이 커지고 있다.

중소기업 특화 은행인 IBK기업은행의 관련 업종 연체율은 14년 만에 최고치를 기록하고, 주요 시중은행에서도 10년 내 최고 수준으로 올랐다.

29일 금융권에 따르면 기업은행의 올해 2분기 말 중소 부동산업 및 임대업 연체율은 전분기 말보다 0.26%포인트 오른 1.54%로 집계됐다.

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은행권 부동산업 연체율 고공행진…기업은행 14년 만에 최고

입력 2026.07.29 11:28

  • 서대웅 기자

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지난 6월 23일 임대 문구가 붙어있는 서울 시내 상가 건물. 연합뉴스

지난 6월 23일 임대 문구가 붙어있는 서울 시내 상가 건물. 연합뉴스

고금리와 상업용 부동산 경기 침체가 이어지면서 부동산업 대출 부실이 커지고 있다. 중소기업 특화 은행인 IBK기업은행의 관련 업종 연체율은 14년 만에 최고치를 기록하고, 주요 시중은행에서도 10년 내 최고 수준으로 올랐다.

29일 금융권에 따르면 기업은행의 올해 2분기 말 중소 부동산업 및 임대업 연체율은 전분기 말보다 0.26%포인트 오른 1.54%로 집계됐다. 지난 2012년 3분기(2.02%) 이후 약 14년 만에 가장 높은 수준이다. 전년 동기 대비 상승 폭은 0.90%포인트로 2011년 1분기 이후 가장 컸다.

다른 업종 연체율도 크게 올랐다. 중소 도·소매업 연체율은 전분기 말보다 0.04%포인트 오른 1.11%로, 2011년 관련 자료 작성 이래 가장 높았다. 건설업 연체율은 지난해 말 1.71%로 역대 최고를 기록한 이후 2분기 말 1.32%로 하락했으나 여전히 1%대에 머물렀다. 기업 전체 연체율은 지난해 말 0.91%에서 올해 2분기 말 0.98%로 반등했다.

다른 시중은행들도 부동산업 연체율이 상승세를 보인다. 신한은행의 2분기 말 부동산업 및 임대업 연체율은 0.42%로, 업종별 집계를 시작한 2021년 1분기 이래 가장 높았다. 지난해 말(0.21%)과 비교하면 2배 수준으로 뛰었다. 하나은행(0.57%)과 우리은행(0.62%)도 같은 기간 각각 0.26%포인트, 0.21%포인트 상승했다. KB국민은행은 지난해 말 0.15%에서 올해 1분기 말 0.44%로 올랐으나 2분기 말 0.16%로 하락했다.

한국은행은 지난달 금융안정보고서에서 부동산업을 최근 2~3년간 성장성이 부진한 ‘주의 업종’으로 분류하면서 “도소매 및 부동산 등 주의 업종에 대한 금융기관의 익스포저(위험노출)가 크고 연체율도 전체 업종 평균보다 높은 수준이어서 자산 건전성 관리가 요구된다”고 밝혔다.

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