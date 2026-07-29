전남광주 무안에 2546억원 규모 ‘인공지능 농업 거점’ 만든다

전남광주 무안에 2546억원을 들여 인공지능 온실과 첨단 농산물산지유통센터를 갖춘 국가 첨단농업 거점이 조성된다. 인공지능과 데이터를 활용해 농산물 생산부터 유통까지 관리하는 기술도 개발한다.

전남광주는 농림축산식품부와 ‘국가 농업AX플랫폼 구축사업’ 실시협약을 체결했다고 29일 밝혔다. 국가 농업AX플랫폼 구축사업은 AI와 데이터 기반의 첨단 농업 생태계 조성을 위한 국가 전략사업이다.

사업은 2026년부터 2030년까지 추진된다. 총사업비 2546억원을 투입해 무안군 해제면 일원에 21.6㏊ 규모의 인공지능 온실과 첨단 농산물산지유통센터를 조성한다.

인공지능을 활용한 농작업 서비스와 재배관리 기술도 개발·실증한다. 농가 규모나 기술 수준과 관계없이 인공지능 영농 서비스를 이용할 수 있도록 지원하고, 생산과 재배관리, 유통 과정에서 수집된 데이터를 농업 생산성 향상에 활용한다.

사업은 전남광주과 무안군, 대동, 대동애그테크, LG CNS, 대영GS, 아트팜영농조합법인 등으로 구성된 공동사업단이 사업을 추진한다. 공동사업단은 지난 4월 우선협상대상자로 선정된 뒤 농식품부와 세부 사업계획을 협의해 왔다.

전남광주는 무안에 조성되는 해외 사업 지원센터와 실증센터, 인공지능 생육지원 데이터센터도 농업 기반시설과 연계할 계획이다. 기술 실증과 농업 데이터 생산·표준화, 사업화, 해외 진출까지 한곳에서 지원하는 체계를 만든다는 구상이다.

연말까지 민·관 공동출자 방식으로 특수목적법인을 설립해 사업에 착수한다. 특수목적법인은 시설 구축과 운영을 총괄하고 인공지능 영농모델 개발, 첨단 농기계를 활용한 농작업 서비스, 지능형 농장 운영 등을 맡는다.

정원진 전남광주 식량원예과장은 “무안을 중심으로 3종 인프라와 플랫폼을 유기적으로 연계해 농업인의 소득 증대는 물론, 지역 농산업의 근본적인 혁신을 이끌겠다”고 말했다.