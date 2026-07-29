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경찰, 차량 안전띠 미착용 ‘무인 단속’ 추진…깜빡이 안 켜면 ‘벌점 10점’ 신설

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본문 요약

경찰이 무인 카메라로 차량 운전자 등의 안전띠 착용 여부를 단속하는 방안을 추진한다.

무인 카메라가 도로 위를 운행 중인 차량의 전면을 촬영해 운전석과 조수석 탑승자의 안전띠 착용 여부를 확인하는 식이라고 경찰청은 설명했다.

경찰청에 따르면 교통사고 발생 시 차량 안전띠 미착용 탑승자의 사망률은 착용자보다 2배 이상 높았다.

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경찰, 차량 안전띠 미착용 ‘무인 단속’ 추진…깜빡이 안 켜면 ‘벌점 10점’ 신설

입력 2026.07.29 12:00

  • 김태욱 기자

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서울 서대문구 경찰청. 문재원 기자

서울 서대문구 경찰청. 문재원 기자

경찰이 무인 카메라로 차량 운전자 등의 안전띠 착용 여부를 단속하는 방안을 추진한다. 차량 안전띠와 오토바이 안전모 등을 미착용하면 벌점 10점도 부여하겠다는 방침이다. 안전띠·안전모 미착용 상태에서 사고가 발생하면 사망률이 높아지는 현실이 고려됐다.

경찰청은 29일 보도자료를 통해 “안전띠 무인단속 장비 개발을 검토할 예정”이라며 “시범 운영 후 정식 도입할 계획”이라고 밝혔다. 무인 카메라가 도로 위를 운행 중인 차량의 전면을 촬영해 운전석과 조수석 탑승자의 안전띠 착용 여부를 확인하는 식이라고 경찰청은 설명했다.

경찰청에 따르면 교통사고 발생 시 차량 안전띠 미착용 탑승자의 사망률은 착용자보다 2배 이상 높았다. 지난 4월 경북 경주시에서 탑승자 4명 전원이 사망하고, 지난 1월 경기 구리시에서 탑승자 2명이 사망하는 등 최근 안전띠 미착용이 치명적 사고로 이어진 사례가 잇따랐다.

경찰청은 또 차량 안전띠를 미착용해 적발될 경우 벌점 10점을 부여하는 방안을 추진한다. 오토바이와 개인형 이동장치(PM) 등 이용 시 안전모를 미착용한 경우도 벌점 10점 부여 대상에 포함됐다. 현재는 위반 시 벌점 없이 범칙금 3만원(승용차 기준)만 부여된다. 경찰청은 이러한 내용을 담은 도로교통법 시행규칙 개정안을 지난 20일 국가경찰위원회에서 심의·의결했다며 조만간 입법예고한다고 밝혔다.

차량이 좌회전·우회전·유턴 등 방향을 전환하거나 같은 방향으로 이동하며 진로를 바꿀 때 방향지시등(깜빡이)를 켜지 않아도 벌점 10점 대상이 된다. 경찰청에 따르면 2023~2025년 접수 처리된 공익신고 사건 중 ‘방향지시등 미점등’이 두번째로 많았다. 경찰청은 “방향지시등 미점등은 보복 운전과 사고 유발의 원인이 된다”고 했다.

경찰청은 안전띠·안전모 미착용과 방향지시등 미점등 문제에 대해 다음달 1일부터 오는 9월30일까지 2개월간 집중 홍보·계도한다고 밝혔다. 이후 오는 10월1일부터 12월31일까지 3개월간 집중 단속을 한다.

이서영 경찰청 생활안전교통국장은 “운전자 스스로 안전띠·안전모를 착용하고 깜빡이를 켜는 일상 속 작은 습관을 정착 시켜 나와 모두의 안전을 지키는 올바른 교통 문화가 자리 잡기를 기대한다”고 밝혔다.

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