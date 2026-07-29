‘바닷가 피서객 위협’ 해파리 쏘임·식중독···“8월에 피해 집중”

바닷가 피서객을 위협하는 해파리 쏘임 피해와 식중독 사고가 8월에 집중 발생하는 것으로 나타났다.

29일 행정안전부에 따르면 최근 5년(2021~2025년)간 해파리쏘임 사고로 치료받은 환자는 3825명으로 집계됐다. 월별로는 8월에 가장 많은 1661명(43.4%)이 피해를 입었다.

행안부는 “독성이 있는 노무라입깃해파리와 보름달물해파리의 출현율이 8월에 가장 높다”며 “바닷가에서 물놀이를 할 때는 해파리에 쏘이지 않도록 각별한 주의가 필요하다”고 밝혔다.

바다에 들어갈 때는 전신수영복이나 긴소매 옷을 입어 피부 노출을 최소화해야 해파리 쏘임을 막을 수 있다. 특히 해파리에 쏘였을 때는 손으로 문지르거나 만지지 않도록 주의해야 하며, 피부에 해파리가 붙어있다면 맨손으로 떼어내려 하지 말고, 주변의 도구나 장갑 등을 이용해 안전하게 제거해야 한다.

식중독 환자도 8월에 가장 많이 발생한다. 지난해 발생한 식중독 환자 9612명 중 월별로 8월에 가장 많은 1454명(15.1%)이 발생했다. 음식물이나 식재료를 직사광선이나 차량 짐칸에 두면 쉽게 부패할 수 있어 반드시 얼음상자(아이스박스)에 보관해야 한다. 음식을 먹은 후 구역질이나 구토, 복통, 설사, 발열, 두드러기 등의 증상이 나타나면 즉시 병원 진료를 받아야 한다.

휴가철 야외활동이 증가하면서 7월과 8월에 온열질환자도 급격히 증가한다. 6월과 7월초까지 100명 미만이던 온열질환자 수는 지난 11일 118명까지 크게 늘었다. 올해 온열질환 응급실 감시 체계를 가동한 5월15일부터 지난 27일까지 집계된 온열질환자는 모두 1482명으로, 사망자는 9명이다. 온열질환자의 80.7%는 작업장(26.2%), 논밭(15.5%), 길가(12.3%) 등 실외에서 발생했다.

무더위가 심한 시간대에는 가급적 야외 활동을 자제하고, 외출 시에는 양산이나 모자로 햇볕을 차단하며, 헐렁한 옷을 입는 것이 좋다. 갈증을 느끼지 않더라도 물을 자주 마시고, 어린이나 노약자를 폭염 속 차 안에 혼자 두지 않도록 각별히 유의해야 한다.