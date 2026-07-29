전남광주 시민 10명 중 9명 “통합이 지역발전 이끌 것”···경제성장·일자리 기대

전남광주 시민 10명 중 9명은 통합특별시 출범이 지역발전에 도움이 될 것으로 기대했다. 시민들은 통합 이후 가장 시급한 과제로 경제성장과 일자리 창출을 꼽았다.

전남연구원은 시민 1000명을 대상으로 실시한 ‘전남광주통합특별시 인식조사’ 결과를 29일 발표했다. 통합 이후 시민들의 기대와 정책 우선순위 등을 파악해 기초자료로 활용하기 위한 조사다.

응답자의 89.1%는 통합시 출범이 지역발전을 견인할 것으로 내다봤다. 나이별로는 40대 이상 중장년층의 기대가 높은 반면, 20~30대 청년층에서는 상대적으로 낮은 기대 수준을 보였다.

시민들이 기대하는 통합시의 모습은 ‘경제특별시’가 44.9%로 가장 많았다. 반도체 등 미래산업을 육성해 기업을 유치하고 양질의 일자리를 늘려야 한다는 기대가 반영된 것으로 분석됐다.

통합 이후 중점을 둬야 할 분야로는 성장과 경제효과가 29.0%로 가장 높았다. 지역 간 형평성이 18.9%로 뒤를 이었고 사업 추진 속도 11.2%, 도로·철도 등 사회기반시설 확충 8.6% 순이었다.

통합시 정책의 가장 중요한 추진 원칙으로는 ‘지속성’이 꼽혔다. 지속성은 중요도 평가에서 5점 만점에 4.45점을 받았다. 하나의 기준만 선택하는 문항에서도 20.2%로 가장 높았다.

신뢰받는 행정을 위해 필요한 과제로는 정보와 예산의 투명한 공개가 33.8%로 가장 많았다. 시민 직접 참여 확대 19.4%, 의견수렴 절차 확대 15.9% 등이 뒤를 이었다.

가구 형태와 관계없이 가장 기대하는 정책은 기업 유치와 양질의 일자리 확대였다. 다만 1인 가구는 청년 정착과 인구 유입 확대(14.1%), 부부 가구는 지역 간 격차 완화와 균형발전(12.4%)에 상대적으로 높은 관심을 보였다.

자녀가 있는 가구는 교통망 확충과 이동 편의 개선(10.1%), 3세대 이상 가구는 의료·복지·교육 서비스 접근성 개선(14.0%)을 다른 가구보다 중요하게 여겼다.

김현철 전남연구원 부원장은 “통합시의 성공은 행정구역을 하나로 묶는 데 그치지 않고 시민이 체감하는 경제적 성과와 지역 간 상생발전을 실현하는 데 달려 있다”고 말했다.