[단독]대법관 26명으로 늘면 재판부 어떻게?…대법원, 해외 상고심 재판부 연구 용역

대법관이 현행 14명에서 26명으로 늘어나는 데 따라, 대법원이 상고심 심리 방식과 재판부 구성을 설계하기 위한 연구에 들어간다. 사법개혁 이후 대법원도 본격적으로 26명 대법관 체제를 준비하기 위한 후속 작업에 착수한 것이다.

대법원 법원행정처는 28일 ‘각국의 상고심 재판부 구성’을 주제로 한 연구 용역을 긴급 입찰공고했다. 용역 기간은 계약 체결일로부터 150일 동안이고, 예산은 2500만원으로 책정됐다.

이번 연구 용역은 대법관 수를 현행 14명에서 26명으로 늘리는 내용의 법원조직법 개정안이 지난 3월 시행된 데 따른 것이다. 개정안 시행으로 대법원은 2년 뒤인 2028년 3월부터 한 해에 4명씩 대법관을 늘려 2030년까지 총 12명의 대법관을 증원해야 한다.

법원행정처는 해외 상고심 재판부 사례를 토대로 대법관 증원에 따른 대법원 재판부 구성 방식을 검토할 계획이다. 비교 분석 대상이 되는 국가는 미국, 영국, 독일, 프랑스, 일본 등 주요국을 포함해 한국과 비슷한 규모의 대법관 수를 둔 국가 등이다.

현행 대법원 재판부는 전원합의체(전합)와 소부로 운영되는데, 이를 어떻게 구성할지가 관건이다. 전합은 대법원장이 재판장을 맡고, 대법관 전원의 3분의 2 이상이 참여하는 합의체다. 소부에서 대법관들끼리 의견이 맞지 않거나, 사회적으로 중요한 사건들을 심리한다. 소부는 대법관 3명 이상으로 구성된 재판부로, 현재는 각 3개부에 대법관 3~4명으로 구성돼 있다.

앞서 대법관 증원 논의 당시엔 단일 전합은 사회적 파급력이 큰 사건에 한정해 열고, 민·형사 기준 등으로 나눠 지금 전합 규모로 대법관들이 참여하는 연합부 2개를 만들자는 안 등이 나왔다. 소부는 현행 3개에서 6개로 늘어나는 안이 제시됐다.

이번 연구를 통해 행정처는 각국 상고심 법원의 재판부 구성 방식과 상고사건 배당 기준 등을 검토한다. 또 전원합의체에서 상고사건을 심리하는 기준, 법원의 법관·재판보조 인력 구성 현황 등도 연구 대상에 포함됐다. 대법원 구성 변경에 따른 사건 심리의 구체적 방식도 논의된다. 대법원 사건 심리의 충실화를 위해 어떤 사건을 공개변론 할 것인지 기준을 마련하고, 공개 변론을 어느 정도로 확대할 것인지 등이다.

행정처 관계자는 “대법관 증원 등에 따른 상고심 심리방식과 재판부 구성방식에 대한 모색을 위한 기초자료로 각국의 상고심 재판부 구성 방식 등을 비교법적으로 검토하기 위한 것”이라고 말했다.