상반기 서울 찾은 외국인 관광객 823만명···5조원 넘게 쓰고 갔다

체류형 관광 늘며 서울 다양한 문화 직접 경험 상반기 카드소비액 전년 동기 대비 56.8%↑ 4월부터 3개월 연속 월 1조원대 소비하고 있어

올해 상반기 서울을 찾은 외국인 관광객이 823만명을 넘어섰다. 이들이 서울에서 지출한 돈은 카드 기준 5조6192억원으로 역대 최대치를 달성했다.

서울시는 올해 1~6월 서울을 방문한 외국인 관광객은 지난해 같은 기간 대비 21.3% 늘어나며 모든 수치에서 역대 최고치를 경신했다고 29일 밝혔다.

국적별로는 한시적 무비자 입국이 허용된 중국이 247만명으로 가장 많았고, 일본 150만명, 대만 88만명 순이었다. 미국은 62만명으로 뒤를 이었다.

이 기간 외국인 관광객의 카드 소비액은 전년 동기 대비 56.8% 늘었다. 월별 카드 소비액은 지난 4월 처음으로 1조원을 넘어섰으며, 5월과 6월에도 3개월 연속 1조원대 매출을 기록했다.

서울시는 외국인 관광객 수보다 소비액이 가파르게 증가하는 데는 장기 체류를 하며 서울 곳곳을 즐기는 여행 패턴 변화에 원인이 있는 것으로 분석했다.

주요 관광지를 둘러보는 데 그치지 않고 K-콘텐츠와 축제, 한강, 미식·뷰티·웰니스 등 서울의 문화와 일상을 직접 경험하려는 관광객이 늘면서 체류 시간과 소비 기회도 함께 확대됐다는 것이다.

실제 업종별로는 쇼핑업이 전체 카드 소비의 46.4%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 의료·웰니스업은 24.4%로 뒤를 이었다. 식음료(13.1%), 숙박(10.7%)은 상대적으로 지출 비중이 낮았다.

특히 대형 쇼핑몰 소비액은 전년 상반기(7063억원)보다 73.2%(1조2234억원) 늘어 가장 큰 증가 폭을 보였다. 의료 관광 소비액은 전년 동기 5563억원에서 9084억원으로 63.3% 늘었으며, 외식 소비액은 3782억원에서 5843억원으로 54.5% 증가했다. 뷰티 분야도 3311억원에서 4637억원으로 40.4% 늘었다.

외국인이 가장 많은 지출을 한 자치구는 강남구로, 전체 카드 소비의 29.3%를 차지했다. 중구(28.4%), 마포구(7.3%)가 뒤를 이었다. 시 관계자는 “홍대와 성수 등 서울의 일상과 로컬 문화를 경험할 수 있는 지역으로 외국인의 방문과 소비가 확산되는 흐름도 보였다”고 설명했다.

서울시는 K콘텐츠에 대한 관심이 서울의 역사·문화와 지역 관광으로 이어질 수 있도록 공연과 촬영지, 주변 관광 명소를 연결하는 프로그램도 꾸준히 확대한다는 계획이다. 실제 관광객이 해설사와 함께 서울의 골목과 역사 현장을 걷는 ‘서울 도보 해설 관광’ 상반기 참여자 4만6000여 명 가운데 외국인은 1만6000여 명으로 전체 참여자의 35%를 차지하기도 했다.

조성호 서울시 관광체육국장은 “하반기에는 체험형 관광 콘텐츠를 지역 상권과 더욱 긴밀하게 연계해 관광객이 서울 곳곳을 즐기고, 그 효과가 골목 상권과 지역 경제 전반으로 확산될 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.