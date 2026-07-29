여름 휴가철 한국인 몰리는 해외여행지 10곳···나라별 조심할 감염병은?

여름 휴가철 한국인이 많이 찾는 해외여행지 감염병 지도가 공개됐다. 동남아시아에서는 뎅기열 등 모기매개감염병과 홍역을, 미국과 중국 일부 지역에서는 동물 접촉으로 옮을 수 있는 고위험 감염병을 조심해야 한다.

질병관리청은 29일 한국인이 지난해 8월 많이 찾은 상위 10개 해외여행지와 올해 3분기 검역관리지역 현황을 토대로 만든 ‘해외감염병 지도’를 공개하고, 여행지별 예방수칙 준수를 당부했다.

지난해 8월 상위 10개 여행지를 찾은 한국인은 총 172만명으로 전체 해외여행객의 71.1%를 차지했다. 일본이 66만917명으로 가장 많았고 베트남 38만4167명, 미국 15만428명, 태국 13만3995명, 필리핀 11만9057명 순이었다. 싱가포르·대만·홍콩·인도네시아·말레이시아도 상위 10개 여행지에 포함됐다. 중국은 2020년 이후 공식 여행객 통계가 없어 순위에서는 빠졌지만, 감염병 유의 지역으로 별도 포함됐다.

질병청은 이들 국가·지역을 감염병 발생 특성에 따라 모기매개감염병 주의 지역, 모기매개감염병·홍역 동시 주의 지역, 고위험 감염병 주의 지역, 기본 개인위생 유의 지역 등 4개 그룹으로 나눴다.

먼저 싱가포르와 대만에서는 모기매개감염병에 유의해야 한다. 싱가포르는 뎅기열과 지카바이러스감염증, 대만은 뎅기열 검역관리지역으로 지정돼 있다. 뎅기열과 지카바이러스감염증, 치쿤구니야열은 감염된 숲모기에 물려 전파되며 발열과 두통, 근육통, 관절통 등이 나타나 몸살감기로 착각하기 쉽다.

질병청은 해당 지역 여행 중에는 모기기피제를 3~4시간 간격으로 사용하고 밝은색 긴소매 옷과 긴바지를 입으라고 권고했다. 풀숲이나 산속 등 모기가 많은 곳은 되도록 피해야 한다. 여행 중 모기에 물렸거나 의심 증상이 나타나면 입국 검역 단계에서 무료 뎅기열 신속진단검사를 받을 수 있다.

베트남·태국·필리핀·인도네시아·말레이시아에서는 모기매개감염병과 홍역을 모두 조심해야 한다. 홍역은 공기를 통해 전파될 수 있는 전염성이 강한 호흡기 감염병이다. 면역이 없는 사람이 환자와 접촉하면 90% 이상 감염될 수 있다.

해당 국가를 방문할 예정이라면 출국 전 홍역 예방백신(MMR백신)을 2차례 접종했는지 확인해야 한다. 접종을 완료하지 않았거나 접종 여부가 불확실하면 출국 4~6주 전 의료기관을 찾아 4주 간격으로 2회 접종하는 것이 권고된다. 필리핀은 콜레라 검역관리지역에도 포함돼 물을 끓여 마시고 음식과 어패류를 충분히 익혀 먹어야 한다.

미국에서는 홍역과 모기매개감염병에 더해 일부 지역의 고위험 감염병을 주의해야 한다. 워싱턴주는 동물인플루엔자인체감염증, 뉴멕시코주는 페스트 중점검역관리지역으로 지정됐다. 해당 지역의 농장이나 야생동물과 접촉하지 말고 닭·오리·돼지 등 육류는 충분히 익혀 먹어야 한다.

중국에서는 광둥성 등 10개 성·시가 동물인플루엔자인체감염증 중점검역관리지역으로 지정됐다. 광둥성은 뎅기열과 치쿤구니야열 검역관리지역에도 포함돼 있어 모기 물림에도 주의해야 한다.

일본과 홍콩은 현재 검역관리지역으로 지정돼 있지는 않다. 다만 방문객이 많은 만큼 손 씻기와 기침 예절, 안전한 음식물 섭취 등 기본 개인위생 수칙을 지켜야 한다.

검역관리지역에서 입국할 때는 검역정보 사전입력시스템인 ‘큐코드’(Q-CODE)에 건강 상태를 정확히 입력해야 한다. 귀국 뒤 발열·발진·두통·근육통 등 의심 증상이 나타나면 의료기관에 최근 해외 방문 사실을 알려야 한다.

임승관 질병관리청장은 “해외여행객이 급증하는 여름 휴가철, 방문하는 지역에서 주의해야 할 감염병 정보를 사전 확인하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “출국 전 예방접종 및 정보 확인, 여행 중 모기 차단 및 안전한 물과 음식 섭취 등 개인위생 준수를 철저히 해달라”고 당부했다.