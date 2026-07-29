구윤철 “살지 않는 집엔 합당한 부담”…실거주 중심 세제 개편

구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관은 29일 “이재명 정부는 집값을 잡기 위해 부동산 세제를 운영하지 않는다”며 “거래 정상화와 부동산 시장 안정을 위한 방향으로 세제를 운용할 것”이라고 밝혔다.

구 부총리는 이날 국회 재정경제기획위원회 업무보고에서 내달 초 발표 예정인 부동산 세제 개편안과 관련해 ‘세금으로 집값을 잡지 않겠다는 것이 이재명 대통령의 대선 공약 아니었느냐’는 질의에 이같이 답했다.

그는 “사는 주택에 대해서는 오히려 주거 안정을 위해 지원하고, 살지 않는 집에 대해서는 합당한 부담을 지우는 것이 정책 방향”이라고 했다. 이어 “실거주 1주택자에게는 혜택을 주되, 여러 채를 보유하면서 한 채에만 거주하고 나머지 주택에는 거주하지 않는 경우에는 세제 인센티브를 부여하지 않겠다”이고 설명했다.

구 부총리는 전월세 대책과 관련해선 “비아파트 공급 확대에 중점을 두고 있다”며 “전월세 가격 상승에 대응해 세제 공제나 금융 지원 등 다양한 방안을 검토하고 있다”고 했다.

구 부총리는 내년 1월 시행 예정인 개인투자자의 디지털자산(가상자산) 양도차익 과세도 예정대로 추진하겠다는 입장을 밝혔다. ‘가상자산 과세로 해외로 자금이 유출될 수 있다’는 지적에 대해서는 “현재로서는 올해 말까지만 과세를 유예하기로 돼 있는 만큼 내년부터 시행하되, 필요한 부분이 있다면 제도를 보완해 나가겠다”고 답했다.