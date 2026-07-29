제주를 ‘기본사회 시범도시’로···지정 건의

위성곤 지사, 윤호중 행안부 장관 만나 건의 AI 행정혁신·사회연대경제 제도적 뒷받침 요청 “제주 정책을 전국 표준모델로 정립할 수 있어”

제주도가 정부에 제주를 ‘기본사회 시범도시’ 지정해 줄 것을 공식 요청했다.

위성곤 제주도지사는 지난 28일 정부서울청사에서 윤호중 행정안전부 장관과 면담을 갖고 ‘대한민국 기본사회 표준모델 정립을 위한 제주 기본사회 시범도시’ 지정을 건의했다.

제주도는 ‘제주 기본사회 시범도시’가 정부가 국정과제로 추진하는 기본사회를 제주 실정에 맞게 구체화하고 향후 전국 확산 모델로 발전시키기 위한 첫 걸음이 될 것으로 기대하고 있다.

도는 소득·노동·돌봄·의료·주거·교통·문화 등 7대 기본서비스와 에너지 기본소득을 결합한 제주형 기본사회를 추진하고 있다. 특히 지난 3월 광역자치단체 가운데 유일하게 ‘제주특별자치도 기본사회 조례’가 제정되기도 했다.

위 지사는 “제주는 거주 지역과 관계없이 모든 도민이 필요한 기본서비스를 누릴 수 있도록 제주형 기본사회 정책을 추진하고 있다”면서 “시범도시로 지정되면 정책 효과를 현장에서 검증하고, 다른 지역에도 적용할 수 있는 모델로 발전시킬 수 있다”고 밝혔다.

도는 이외에도 공공부문 인공지능 서비스인 ‘AI 도민비서’ 고도화, 민간중심 사회연대경제 육성을 통한 민관협력체계 구축 등을 위한 지속적인 정부의 지원을 요청했다.

현재 도는 행정안전부의 ‘공공부문 AI 서비스 지원사업’에 선정돼 자료 검색과 문서 초안 작성을 지원하는 ‘AI 행정비서’와 행정·공공정보를 연계하는 ‘제주 AI 커넥트(Connect) 2.0’을 구축하고 있다.

윤호중 장관은 “제주가 추진하는 인공지능(AI) 행정혁신과 기본사회 구상은 다른 지방정부로 확산할 수 있는 선도적 시도”라면서 “제주도가 건의한 현안이 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 국비 지원과 제도 개선 등 필요한 사항을 적극 협력해 나가겠다”고 말했다.