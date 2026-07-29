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경산 아파트 관리실 방화 피의자 범행동기 유추 진술 나와···경찰, ‘보복 범죄’ 가능성 계속 수사

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본문 요약

경찰이 사상자 8명이 발생한 경산 아파트 관리사무소 방화 사건과 관련해 피의자의 범행 동기를 짐작하게 할 유의미한 진술을 확보한 것으로 파악됐다.

사건 전날인 지난 22일 A씨가 아파트 운영 문제에 대해 항의하는 과정에서 소란 및 업무방해 등 혐의로 고소당한 것이 범행의 직접적인 계기가 됐을 가능성도 있다는 게 경찰의 시각이다.

경찰은 아파트 관리실 측으로부터 고소당한 피의자가 수사 당국의 정식 통보 전 자신에 대한 형사절차가 개시된다는 사실을 알고 있었다는 주변인 진술을 확보했다.

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경산 아파트 관리실 방화 피의자 범행동기 유추 진술 나와···경찰, ‘보복 범죄’ 가능성 계속 수사

입력 2026.07.29 14:21

수정 2026.07.29 14:30

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  • 백경열 기자

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23일 경북 경산시 사동 한 아파트 관리실에서 방화로 인한 화재가 발생해 출입이 통제되고 있다. 연합뉴스

23일 경북 경산시 사동 한 아파트 관리실에서 방화로 인한 화재가 발생해 출입이 통제되고 있다. 연합뉴스

사상자 8명이 발생한 경산 아파트 관리사무소 방화 사건과 관련해 경찰이 범행 동기를 짐작하게 할 유의미한 진술을 확보한 것으로 파악됐다.

29일 경북경찰청 등에 따르면, 수사팀은 아파트 주민 등 20여명을 대상으로 참고인 조사를 벌였다. 이 과정에서 피의자 A씨(70대)의 방화 동기를 추론할만한 의미 있는 진술이 나왔다.

경찰은 “A씨가 평소 관리실 측 관계자를 가만두지 않겠다고 말했다”는 내용의 진술을 확보한 것으로 알려졌다. 다만 아직 A씨를 상대로 관련 내용을 확인하지 못한 만큼, 추후 검증이 필요하다는 게 경찰의 설명이다.

현재 A씨는 전신 화상을 입고 치료를 받고 있어 대면 조사가 이뤄지지 못하고 있다. A씨는 생명에는 지장이 없지만 진술을 할 정도의 몸 상태는 아닌 것으로 전해졌다.

경찰 관계자는 “사건 이후 지금까지 참고인 등을 통해 수집한 진술의 증거 능력을 확보하기 위해서는 교차검증이 뒤따라야 한다”면서 “사건의 실체를 완전히 규명하기까지는 시간이 걸릴 것 같다”고 말했다.

수사팀은 단순한 우발성 범죄 가능성과 함께 특정인을 겨냥한 보복 및 계획 범죄일 가능성도 열어두고 있다.

사건 전날인 지난 22일 A씨가 아파트 운영 문제에 대해 항의하는 과정에서 소란 및 업무방해 등 혐의로 고소당한 것이 범행의 직접적인 계기가 됐을 가능성도 있다는 게 경찰의 시각이다.

경찰은 아파트 관리실 측으로부터 고소당한 피의자가 수사 당국의 정식 통보 전 자신에 대한 형사절차가 개시된다는 사실을 알고 있었다는 주변인 진술을 확보했다. 경찰은 A씨가 범행 당일 소지했던 흉기가 평소 자신의 집에서 사용하던 것인지, 범행 전 별도로 구입한 것인지 여부도 확인 중이다.

이밖에 수사팀은 A씨 집과 차량 등을 압수수색해 확보한 휴대전화 등을 분석 중이지만 일부가 화재로 손상돼 복원 및 분석에 다소 시간이 걸릴 전망이다.

경북 경산의 한 아파트에서는 지난 23일 오전 8시29분쯤 관리사무소에서 불이 나 A씨 등 40~70대 8명(남성 2명·여성 6명)이 다쳤다. 전신 화상을 입은 3명 중 50대 여성이 사고 하루 만에 숨졌다.

입원 치료를 받던 나머지 피해자 중 3명이 위독한 상태인 것으로 확인됐다. 경찰이 지난 28일 숨진 피해 여성에 대한 예비 부검을 벌인 결과, 사인은 화상에 의한 ‘화재사’로 판명됐다.

경찰 조사 결과 당시 A씨는 관리실에서 입주자 대표 등과 말다툼을 하던 중 격분해 건물 지하창고로 내려가 4ℓ짜리 통에 담긴 시너 일부를 깡통에 옮겨 담아 가져온 뒤, 관리실 바닥에 뿌리고 라이터로 불을 붙인 것으로 파악됐다.

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