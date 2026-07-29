“월드컵을 판다고?”…인판티노의 초대형 승부수에 UEFA “선 넘었다” 전면전 선언

국제축구연맹(FIFA)이 월드컵을 포함한 주요 대회의 상업 사업에 민간 투자를 유치하는 방안을 추진하자 유럽축구연맹(UEFA)과 영국 정계가 강하게 반발했다.

영국 BBC는 28일 FIFA가 축구 발전 재원을 확대하기 위해 새로운 자회사에 외부 자본을 유치하는 계획을 발표했으며, 이에 UEFA가 “넘어서는 안 될 선을 넘었다”고 비판했다고 보도했다.

FIFA는 이날 성명을 통해 상업 및 대회 운영을 통합 관리하는 신규 자회사 ‘FIFA 포워드 엔터프라이즈(FIFA Forward Enterprise·FFE)’를 설립하고, 이 회사에 대해 외부 투자자들에게 소수 지분을 매각하는 방안을 추진한다고 밝혔다. FIFA는 경영권은 유지한 채 소수 지분만 허용하며, 축구 규정과 대회 운영, 국제 경기 일정 등에 대한 최종 권한도 계속 보유하겠다고 설명했다.

이번 계획은 FIFA 회원국 211개국의 승인을 받아야 한다. 통과될 경우 미국 벤처캐피털 스라이브 이터널이 투자단을 이끌 것으로 예상된다. 스라이브는 조슈아 쿠슈너가 설립한 투자회사다. 그는 도널드 트럼프 미국 대통령의 사위 재러드 쿠슈너의 동생이다.

영국 파이낸셜타임스와 더 타임스는 이번 구조가 성사될 경우 잔니 인판티노 FIFA 회장에게도 막대한 경제적 이익이 돌아갈 가능성이 있다고 보도했다. 그러나 FIFA는 BBC에 “인판티노 회장이나 다른 누구도 FFE 최고경영자(CEO)를 맡는다는 논의는 없었다”고 부인했다.

FIFA는 이번 사업을 통해 전 세계 축구 발전 기금을 100억 달러 이상으로 확대하고, 모든 회원국 협회에 최대 2000만 달러 일회성 개발 자금을 지원할 수 있을 것으로 기대하고 있다. 인판티노 회장은 “축구의 인기가 만들어낸 상업적 가치는 일부 지역에 집중돼 있다”며 “FIFA의 역할은 전 세계 모든 지역이 지속 가능하고 포용적인 발전의 혜택을 받을 수 있도록 하는 것”이라고 밝혔다.

하지만 UEFA는 즉각 반대 입장을 냈다. UEFA는 성명에서 “축구 행정기관이 결코 넘어서는 안 될 선을 넘었다”며 “축구의 정신과 지배구조는 거래 대상이 아니다. 누구도 축구의 주인이 아니며 FIFA 역시 축구를 팔 권리는 없다”고 비판했다.

영국 맨체스터 광역시장이자 노동당의 유력 정치인인 앤디 번햄도 X(옛 트위터)를 통해 “축구는 투자자의 것이 아니라 경기장을 채우는 팬들의 것”이라며 “월드컵은 세계 최고의 스포츠 대회이지 누구도 판매할 수 있는 상품이 아니다. 일부라도 팔았다면 결국 축구를 팔아넘긴 것”이라고 비판했다.

잉글랜드축구협회(FA)도 FIFA가 계획을 발표하기 전까지 관련 내용을 전달받지 못했다고 밝혔다.

축구 재정 전문가 키어런 매과이어는 BBC와의 인터뷰에서 “FIFA가 더 많은 수익을 창출할 기회가 될 것”이라면서도 “민간 투자자가 들어오면 수익 확대를 위해 64개국 월드컵이나 월드컵 2년 주기 개최 같은 요구가 커질 가능성이 있다”고 전망했다.

축구계에서는 이번 구상이 FIFA와 UEFA 간 주도권 경쟁으로 이어질 가능성도 주목하고 있다. FIFA가 더 큰 수익을 위해 월드컵과 클럽 월드컵 규모를 계속 확대할 경우 유럽축구연맹의 챔피언스리그 등 기존 대회와 일정 충돌이 심화될 수 있다는 우려도 나온다.

FIFA는 올가을 FIFA 평의회와 오는 12월 FIFA 인터컨티넨털컵 기간 관련 논의를 이어갈 예정이다. 최종 승인 여부는 내년 3월 모로코에서 열리는 FIFA 총회에서 회원국 투표를 통해 결정되리라 예상된다.