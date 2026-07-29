미국, 중국산 휴머노이드 로봇 수입 금지…자국 첨단 제조업 육성한다며 ‘방패’ 들어

FCC “안보 우려” 수입금지 발표 휴머노이드·4족 보행 로봇 대상 미국 자국 공급망 구축 가속화

미국 정부가 국가 안보를 이유로 외국산 신규 휴머노이드(인간형) 로봇과 4족 보행 로봇의 수입을 금지한다고 발표했다. 중국의 기술 발전을 견제하고 자국의 첨단 제조업을 육성하려는 의도가 담긴 조치다.

미 연방통신위원회(FCC)는 28일(현지시간) 해외에서 생산된 신형 휴머노이드 로봇과 4족 보행 로봇, 태양광 패널과 배터리를 전력망 및 데이터센터 장비에 연결할 수 있도록 하는 연결형 전력 인버터가 “미국의 국가 안보와 보안에 용납할 수 없는 위험을 초래한다”며 수입을 금지한다고 발표했다.

FCC는 “이러한 기기들을 외국산 첨단 부품에 의존해 생산하면 취약한 공급망으로 혼란을 일으키는 것을 포함해 미국을 위협하는 사이버 보안 위험을 초래할 수 있다”고 밝혔다. 특히 휴머노이드 로봇과 4족 보행 로봇을 ‘고급 로봇 장비’라고 규정하면서, 해당 장비들이 “악의적 세력이 미국인을 감시하거나 해외 정보기관의 역량을 강화하거나 로봇 원격 조종에 사용될 수 있는 데이터를 수집한다”고 밝혔다.

이번 조치는 중국을 겨냥했으며, 첨단 제조업의 미국 이전을 의도했다고 풀이된다. 로이터통신은 익명을 요구한 한 행정부 관계자가 “트럼프 대통령은 미국이 로봇 장치나 전력 인버터와 같은 중요하고 새롭게 부상하는 기술에 대해 독립적이고 안전한 공급망을 확보해야 한다는 점을 분명히 했다”고 말했다. 브렌던 카 FCC 위원장은 성명에서 “트럼프 대통령의 리더십에 따라 FCC는 미국의 핵심 공급망을 확보하기 위해 계속해서 노력할 것”이라고 밝혔다.

모건 스탠리에 따르면 세계 휴머노이드 로봇 시장이 2050년까지 5조 달러 규모로 성장할 것으로 예상된다. 미·중 로봇 기업들은 인공지능(AI) 기반의 ‘두뇌’를 탑재한 휴머노이드 로봇이 생산직 노동자, 가사도우미 등을 대체하며 가정과 공장에 널리 보급될 것이라고 홍보하고 있다. 미국에서 폭발적으로 건설이 늘고 있는 데이터센터의 안정적 운용 역시 인버터 공급에 달려 있다.

중국은 휴머노이드 로봇의 선두 주자이며 지난해 양산 단계에 들어섰다고 평가된다. 중국의 대표 로봇 기업 유니트리 혼자 세계 휴머노이드 로봇 생산의 약 20%를 차지한다. 가격 경쟁력에서 앞서는 중국산 로봇의 수입이 금지되면 미국 업체에 유리해진다. 유니트리는 최근 미 국방부의 중국군 지원 연루 의혹 기업 명단에도 올라와 있다. 연결형 전력 인버터 역시 중국이 최대 생산국으로 이미 미국의 제재를 받고 있는 썬그로우 파워 서플라이와 화웨이가 주로 생산한다.

로이터통신은 미국 관리들은 차세대 제조업의 핵심인 로봇과 데이터센터 전력 인프라 부문을 중국에 의존했다가 위험에 처하는 상황을 피하고 싶어한다고 전했다. 또한 FCC가 과거 외국산 드론 및 라우터 규제 때와 마찬가지로 비중국산 공급업체들에 대해선 대거 예외를 적용할 것으로 예상된다고 보도했다. 이번 조치는 신규 기기에 적용되지만 FCC는 기존 기기의 승인 취소 권한이 있어 후속 조치 여부도 관심을 모은다.

주미 중국대사관은 “중국은 미국이 근거 없는 구실로 중국 기업을 비방하고 제재하는 행위에 대해 일관되게 반대해 왔다”면서 “중국은 자국의 이익에 실질적인 피해를 주는 어떠한 행위에 대해서도 필요한 모든 조치를 취할 것이며, 정당하고 합법적인 권익을 단호히 수호할 것”라고 밝혔다.