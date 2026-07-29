내란특검, 박성재 전 법무 ‘청탁금지법 위반’ 항소 취하…내란재판 신속 진행 위해 다른 기관 이첩

조은석 내란 특별검사팀(내란특검)이 박성재 전 법무부 장관의 ‘청탁금지법 위반’ 혐의에 대한 항소를 취하하고 해당 사건을 다른 수사기관으로 넘기기로 했다. 내란 사건 재판의 신속한 진행을 위한 결정이라는 것이 내란특검의 설명이다.

29일 내란특검은 박 전 장관의 1심 판결 가운데 공소기각이 선고된 부정청탁및금품등수수의금지에관한법률위반죄(청탁금지법 위반) 부분에 대해 제기했던 항소를 지난 27일 취하했다고 밝혔다.

내란특검은 “공소기각 판결에 대한 항소가 인용될 경우 유죄가 선고된 내란중요임무종사죄 부분까지 함께 파기환송돼 심리가 지연될 우려가 있다”며 “내란 사건의 신속한 재판을 위해 제정된 특검법의 입법 취지와 공소기각 부분이 전체 범죄에서 차지하는 비중 등을 종합적으로 고려한 소송 경제상의 판단”이라고 밝혔다.

다만 내란특검은 이번 항소 취하를 두고 “공소기각에 대한 원심의 법률적 판단이 정당하다는 취지는 아니다”라며 “다른 기관에서 신속히 공소를 제기할 수 있도록 이첩할 예정”이라고 설명했다.

박 전 장관은 지난해 5월 김건희 여사로부터 서울중앙지검의 명품가방 수수 의혹 사건 전담 수사팀 구성 경위를 파악해 달라는 취지의 부탁을 받고 하급자에게 관련 지시를 내린 혐의를 받는다. 1심 재판부는 지난달 22일 이 혐의가 내란특검법상 수사 범위에 포함되지 않는다고 판단해 공소를 기각했다.

박 전 장관은 2024년 12월3일 비상계엄 당시 법무부 간부 회의를 소집해 계엄사령부 합동수사본부에 검사 파견 검토를 지시하고, 교정 시설 수용 여력을 점검하는 등 내란에 가담한 혐의(내란중요임무종사)로도 기소됐다. 계엄이 해제된 뒤에는 법무부 감찰과에 계엄의 적법성을 뒷받침하는 내용의 문건을 작성하도록 지시한 혐의(직권남용권리행사방해)도 있다. 1심 재판부는 이를 모두 유죄로 보고 박 전 장관에게 징역 25년을 선고했다.