맥주보리 주산지 제주, 병에 강한 신품종 ‘새호품’ 보급

호품과 백호 교배해 병 저항성·생산성 끌어올린 품종 제주농기센터 함덕 대상 생산부터 건조·가공까지 기반 마련

제주 농가에 맥주보리 신품종이 본격적으로 보급된다.

제주도 농업기술원은 기존 품종보다 병에 강하고 수확량도 20% 이상 뛰어난 신품종 맥주보리 ‘새호품’을 제주 농가에 보급 중이라고 29일 밝혔다.

‘새호품’은 국립식량과학원과 농업기술원이 2021년부터 2024년까지 지역적응시험을 거쳐 공동 개발한 품종이다. 기존 품종인 ‘호품’과 병에 강한 ‘백호’를 교배해 맥주 특유의 제조 특성은 그대로 살리면서 병 저항성과 생산성을 크게 끌어올린 것이 특징이다. 특히 베타글루칸 함량이 낮아 맥주 제조에 적합하고, 흰가루병과 보리호위축병에 강해 재배 안정성이 우수하다.

기술원은 새호품의 보급 확대를 위해 사업비 2억2300만 원을 투입해 함덕농업협동조합을 대상으로 생산부터 건조·가공까지 이어지는 원곡 처리 기반 구축에 나섰다. 곡물건조기 5대, 배습 정선 집진기 5대, 자동 톤백 저울 1대를 설치해 건조와 선별 작업의 효율성을 높인다.

기술원은 오는 8월 말까지 곡물건조자동화시스템을 비롯한 생산 기자재를 추가 설치해 사업을 마무리할 방침이다. 새호품의 안정적인 보급을 위한 단계별 종자 생산·공급체계도 구축하고 있다.

올해 제주시 지역의 새호품 재배 면적은 당초 목표인 8.0㏊를 넘어 8.3㏊까지 확대됐다. 도는 올해 전체적으로 10㏊ 규모로 새호품을 보급하고, 2030년 100㏊ 수준으로 재배면적을 확대할 방침이다.

2024년 기준 제주지역 맥주보리 재배면적은 1430㏊, 생산량은 3096t으로, 전국 생산량의 26% 이상을 차지하는 국내 주요 생산지다.

오승협 제주농업기술센터 농촌지도사는 “이번 시범사업과 종자 생산·공급체계 구축을 통해 신품종 맥주보리 새호품의 안정적인 생산·보급 기반을 마련하게 될 것”이라며 “앞으로도 제주지역에 적합한 우수 품종을 지속적으로 보급해 제주 맥류 산업의 경쟁력을 높여 나가겠다”고 말했다.